La victoria que obtuvo Terence Crawford el sábado 13 de septiembre en Las Vegas fue la más grande de su carrera. Bud puso su nombre en lo más alto del deporte luego de vencer a Canelo Álvarez ante los ojos del mundo y es por eso que hay quienes ya le están pidiendo que se retire, que no tiene más nada que demostrar sobre los cuadriláteros.

Una figura muy cercana a Crawford como lo es Shakur Stevenson, fue claro con sus dichos al referirse a su amigo. De manera contundente, el campeón ligero expresó que desea que Bud dé un paso al costado. Haciendo hincapié en que ya tiene 37 años y que lo ha ganado absolutamente todo sobre los cuadriláteros, Shakur manifestó que espera una fuerte decisión de Terence con su carrera.

El contundente pedido de Shakur Stevenson a Terence Crawford

Crawford consiguió lo que nadie pudo. A pesar de que es campeón de cinco divisiones distintas, en tres consiguió el lujo de ser monarca indiscutido, hito que nadie en la historia del pugilismo fue capaz de conseguir. En ese sentido, no se da por descartado el hecho de que el norteamericano vaya a continuar con su camino en el deporte.

“Él es el número 1. No lo quiero ver pelear más, es mi opinión. Creo que es demasiado, es mucho. Esos entrenamientos que desgastan tu cuerpo… Y yo, siendo su hermano, realmente le tengo un amor infinito a Crawford. Creo que ha hecho todo lo que se podría hacer en este deporte. Creo que no hay nada más que se pueda hacer. Hizo que uno de los mejores boxeadores de nuestra generación se viera como uno promedio y eso es un gran logro. Creo que es tiempo de retirarse en la cima”, manifestó Shakur en conversación con Ariel Helwani.

A su vez, cuando le preguntaron si piensa que seguirá boxeando, Stevenson expresó: “No lo creo, no sé, es difícil decirte, Bud está loco. Quiero decir, ya sé que lo puede hacer, en el ring es diferente y sus campamentos, el trabajo duro que pone, eso se junta con la noche de la pelea. Él puede hacer cosas diferentes, no tiene que retirarse, pero a mí me gustaría que se retire” afirmó Shakur