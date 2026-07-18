Quién pelea HOY sábado 18 de julio de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

A pesar de que la atención del planeta entero está centrada en lo que será la gran final del Mundial 2026 que protagonizarán España y Argentina el domingo, lo cierto es que este sábado 18 de julio la acción del boxeo no se detiene. En ese sentido, a continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

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Los protagonistas más importantes del sábado serán Diego Pacheco y Andy Cruz. Respectivamente, se medirán con Immanuwel Aleem y Abraham Montoya en los pesos supermedianos y ligeros. Tanto el estadounidense como el cubano buscan victorias que los acerquen a las contiendas de primer nivel que imaginan para el futuro de sus carreras.

El inicio de la jornada está previsto para las 15:30hs del Centro de México, 16:30hs de Bogotá y 18:30hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 15:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Todo esto sirve como gran previa del enorme fin de semana que se viene dentro de siete días, ya que el próximo 25 de julio aparecerá en escena Anthony Joshua para medirse con Kristian Penga. Por otro lado, en Sevilla se llevará a cabo la Velada del Año 6, el evento boxístico protagonizado por celebridades que reúne millones de espectadores de forma virtual.

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Las peleas más destacadas de este sábado 18 de julio:

Frank Espinoza vs. Luis Caraballo | Peso superpluma

| Peso superpluma Leo Atang vs. Ramiro García López | Peso pesado

| Peso pesado Saúl Sánchez vs. Bruno Ríos | Peso gallo

| Peso gallo Albert González vs. Aaron López Alameda | Peso pluma

| Peso pluma Andy Cruz vs. Abraham Montoya | Peso ligero

| Peso ligero Diego Pacheco vs. Immanuwel Aleem | Peso supermediano

En síntesis