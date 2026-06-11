Canelo Álvarez es exhibido por no saber de futbol en pleno Mundial

El boxeador mexicano estuvo presente en el debut del Mundial y fue exhibido por no saber del deporte.

Por haber anotado el primer gol en el Mundial 2026 Julián Quiñones se llevó el MVP (mejor jugador del partido). Pero una de las figuras del deporte mexicano estaba presente, Saúl “Canelo” Álvarez fue quien le entregó este reconocimiento al jugador de la Selección Nacional, siendo otro de los protagonistas en este magno evento.

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⚽➡️ TÍPICO: HACES EL PRIMER GOL EN EL #MundialEnDSPORTS, ERES LA FIGURA Y EL PREMIO TE LO ENTREGA EL CANELO



🇲🇽 Julián Quiñones la rompió en el estreno de México en la #CopaMundialFIFA y fue reconocido por el famoso boxeador.



📹 FIFA pic.twitter.com/TNYzzUgT5R — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

Sin embargo, se sabe que el pugilista es experto en el boxeo y aunque en ocasiones ha apoyado en el futbol, parece no estar enterado de lo que pasa dentro del balompié. Y es que precisamente después de haber otorgado el premio a su compatriota, terminó siendo exhibido en video por no saber tanto de este deporte.

¿Con qué futbolista se subiría Canelo Álvarez al ring?

Y es que en una entrevista que sostuvo el Canelo con DAZN España, el periodista le preguntó que con qué jugador de futbol podría subirse al ring por lo que él contesto: “está difícil eso”. Pero su respuesta no se quedó así, suponiendo que por el físico y el entramiento que tiene dejó claro que con Cristiano Ronaldo como primera opción.

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El Canelo interrumpió al periodista y le comentó que había otro, pero que no sabía cómo se llamaba y que jugaba en Estados Unidos. “Ibrahim, Ibrahim”, fue su respuesta mencionando que además estaban metido en las Artes Marciales o algo, así, por lo que inmediatamente aparecieron los seguidores que sí entendieron de quién se trataba.

¿Un futbolista que le aguantaría un asalto a Canelo?



¡Ojo a su respuesta! 😳



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¿Canelo quedó exhibido?

Tomando en cuenta las pistas que dio se trataba de Zlatan Ibrahimovic, el sueco se mantiene como directivo en el AC Milán, pero al parecer el boxeador mexicano se quedó en la etapa en la que jugaba en LA Galaxy, por lo que muchos seguidores lo evidenciaron de no conocer del futbol, aunque también exhibieron al periodista quien no supo de qué jugador se trataba.

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En síntesis