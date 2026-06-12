Canelo Álvarez no se quería quedar fuera de la fiesta. El tapatío estuvo presente en el Estadio Azteca para presenciar el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026, pero en la previa fue consultado por algo relacionado a su deporte, el boxeo, y dejó una respuesta que abrió el debate entre los aficionados.

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Canelo ve a Cristiano como buen boxeador

En conversación con DAZN, a Saúl le consultaron quién sería capaz, de los futbolistas, de poder tener una pelea de pugilismo con él a un solo asalto. En ese sentido, Canelo no dudó y lanzó el nombre de Cristiano Ronaldo casi sin dudar, aunque luego también quiso mencionar a Zlatan Ibrahimovic, por las habilidades del sueco en las artes marciales mixtas, pero se quedó a mitad de camino por no recordar del todo su nombre.

“Está difícil eso”, comenzó diciendo Canelo entre risas acompañado de su esposa, Fernanda Gómez. Y automáticamente agregó: “Creo que… No, no sé. Creo que Cristiano, ¿no? Tiene la fortaleza”.

¿Un futbolista que le aguantaría un asalto a Canelo?



¡Ojo a su respuesta! 😳



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Tras mencionar a Ronaldo, Canelo interrumpió al periodista y le comentó que había otro, pero que no sabía cómo se llamaba y que jugaba en Estados Unidos. “Ibrahim, Ibrahim”, fue su respuesta mencionando que además estaban metido en las Artes Marciales o algo, así, por lo que inmediatamente aparecieron los seguidores que sí entendieron de quién se trataba.

Saúl se está preparando para la próxima presentación que tendrá en el boxeo. La contienda que tiene pautada es para el 12 de septiembre ante el francés Christian Mbilli con el título CMB de los supermedianos en juego. Canelo busca recuperarse de la última derrota sufrida en septiembre de 2025 ante Terence Crawford en la que se quedó sin coronas en su registro.

En síntesis

Canelo Álvarez asistió al Estadio Azteca para el debut de México ante Sudáfrica.

asistió al Estadio Azteca para el debut de México ante Sudáfrica. El boxeador eligió a Cristiano Ronaldo como posible rival para una pelea de boxeo.

como posible rival para una pelea de boxeo. El 12 de septiembre peleará contra Christian Mbilli por el título de los supermedianos.