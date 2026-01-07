¿Barcelona vs. Athletic Club va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego de la Supercopa de España 2026

Este miércoles se pone en marcha una nueva edición de la Supercopa de España 2026, un torneo que nuevamente se disputará en Arabia Saudita y que reunirá a los cuatro grandes protagonistas del fútbol español. Con formato de semifinales y final, el certamen promete partidos de alto voltaje desde el primer día.

El partido que abrirá la competencia será el choque entre Barcelona y Athletic Club, un duelo con mucha historia que definirá al primer finalista. El encuentro se jugará en el King Abdullah Sports City Stadium, escenario habitual de este torneo en Medio Oriente.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, el conjunto culé buscará dar el primer paso rumbo a un nuevo título, mientras que el equipo de Bilbao intentará dar el golpe y meterse en la final. Ambos llegan con planteles competitivos y con la ilusión intacta de levantar el trofeo.

En la otra llave del cuadro aparecen Real Madrid y Atlético de Madrid, que protagonizarán el segundo cruce en un auténtico derbi. Ese partido se disputará el jueves, también a las 13:00 hs de México, en un duelo que promete tensión, intensidad y emociones fuertes.

Transmisión en México: Barcelona vs Athletic Club

El encuentro entre Barcelona y Athletic Club podrá verse EN VIVO en México a través de Sky Sports, disponible en los canales 516 y 1516 HD. La señal contará con cobertura completa desde la previa hasta el final del partido, con relatos y análisis del primer duelo de la Supercopa.

Horarios de la Supercopa de España 2026 en países hispanohablantes

México (Centroamérica): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos: 11:00 AM PT / 2:00 PM ET

11:00 AM PT / 2:00 PM ET Argentina, Uruguay y Paraguay: 16:00 hs

16:00 hs Colombia y Perú: 14:00 hs

14:00 hs Ecuador: 14:00 hs

14:00 hs Venezuela: 15:00 hs

