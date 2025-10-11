Erik Morales invita a Canelo Álvarez a retirarse: “Nadie lo vería mal”

Canelo Álvarez se encuentra fuera del circuito. Luego de perder ante Terence Crawford a mediados de septiembre, se confirmó que deberá ser operado para tratar una lesión en uno de sus codos y así se retrasará su regreso a los cuadriláteros. Fue entonces que apareció la opinión de una leyenda del boxeo mexicano, que no vería con malos ojos el retiro de Saúl luego de que haya conquistado todo.

Erik Morales fue muy contundente con sus palabras a la hora de referirse al futuro de Canelo en el deporte. Lo que entiende el Terrible es que Saúl no está en una situación para nada favorable, ya que reflexiona que su nivel no es tan peligroso como en sus mejores épocas y que eso lo vuelve un blanco atractivo para promesas nacientes en los supermedianos, como Hamzah Sheeraz.

Erik Morales pone en duda un regreso de Canelo

En ese sentido, Morales afirmó que el retiro no debería ser una opción descartada por completo para Saúl, teniendo en cuenta lo difícil que le sería volver a recuperar el trono de la división que actualmente está en manos de Crawford. Lo único que está claro es que Álvarez no manifestó nada al respeto de lo que hará con su carrera, por lo que todo se sostiene en el misterio.

Canelo Álvarez podría retirarse si no recupera el nivel esperado. (GETTY IMAGES)

“Si realmente se quiere retirar, al final del día no está obligado a pelear. Al final del día nadie vería mal que ya se retirara, pero son cuestiones de cada uno de los deportistas, hay que esperar qué decisión va a tomar. Hay muchas opciones, pero nadie más que él va a decidir exactamente qué es lo que quiere hacer de su carrera”, le comentó Morales a Izquierdazo.

Y completó: “Canelo es un peleador que guarda mucho el qué va a hacer en su siguiente paso. Cuando estaba activo ya sabemos que pelea en mayo y septiembre. Casi en agosto te decía con quién iba a pelear en septiembre y casi en abril te decía con quién en mayo, y hoy se encuentra una encrucijada porque todos los rivales de 168 están complicados. Hamzah está muy fuerte, es uno de los posibles, la verdad los pocos que quedan ahí están duros”.