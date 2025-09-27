Uno de los mayores críticos que tiene Canelo Álvarez en la actualidad es Juan Manuel Márquez. Dinamita no siente a gusto con que Saúl sea la cara más importante del boxeo mexicano hace años, por lo que sus comentarios siempre terminan tendiendo a desprestigiar la carrera del tapatío. Otra leyenda del deporte como Erik Morales parece haberse cansado de escuchar y leer este tipo de comentarios, por lo que se agregó a la discusión para dejar una contundente opinión.

Claramente en contra de lo que expresa Márquez, Morales afirmó su desacuerdo con las expresiones que utiliza Juan Manuel para cargar contra Canelo. En ese sentido, lo que expresó Erik fue que Dinamita no tiene derecho a tundir de esa manera a Álvarez, ya que a su entender, no consiguió generar un legado propio tan grande en el deporte como para ser tomado como una opinión calificada.

El mensaje de Erik Morales a Juan Manuel Márquez

“Voy a decir mi pensar. De Márquez prácticamente la pregunta fue ‘¿y el legado? ¿Y el legado de Canelo?’. Y no estoy defendiendo al Canelo, es un peleador que por sí solo habla. Y el tema es, más bien no es contra Márquez tampoco, pero sí lo que dice ‘el legado de Canelo‘”, manifestó Morales en conversación con Un Round Más.

Y además añadió: “Yo, por ejemplo, tengo un legado. Dice que tiene un legado, y vámonos a las realidades, el wey tiene siete títulos y de esos ha ganado cuatro o cinco interinatos o vacantes. Solamente le ha ganado a dos campeones mundiales, creo que uno fue a Pacquiao y otro fue a Barrera, y los demás títulos han sido o vacantes o interinatos. ¿Tú crees que, neta, tiene el derecho de opinar sobre otro campeón de esa manera tan fría?“.

De esta manera, parece haberse desatado un conflicto entre leyendas que tendrá nuevos capítulos en el futuro. Todo esto se origina por el debate que siempre generó la carrera de Canelo, debido a que para muchos es la gran cara del deporte en los últimos tiempos, mientras que hay quienes sostienen que se trata de un personaje que no puede ser reconocido como los más grandes de la historia del boxeo mexicano.

