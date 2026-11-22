La leyenda desea un cambio de aire en su vida, por lo que analiza ponerle punto final a una etapa importante de su carrera profesional

La televisión deportiva de México podría sufrir una baja histórica en sus transmisiones de boxeo de cara al futuro cercano. Julio César Chávez reconoció de manera abierta que contempla poner fin a su etapa como analista de Box Azteca, cerrando así un ciclo inolvidable de casi dos décadas frente a los micrófonos de TV Azteca.

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El excampeón mundial mexicano explicó que el desgaste acumulado por tantos años de cobertura lo llevó a replantear sus prioridades fuera del cuadrilátero. Más allá de lo laboral, su deseo pasa por bajar el ritmo de trabajo, dedicarle tiempo de calidad a su familia y enfocarse de lleno en su recuperación personal.

Julio César Chávez quiere dedicarse a descansar

Durante su participación en Los Reyes Podcast, el ídolo del pugilismo azteca expresó su sentir sin filtros: “Han sido ya casi 20 años ahí en Box Azteca y ya estoy cansado. Te lo digo, honestamente ya estoy cansado, cabrón. La neta, quiero descansar. La neta, bendito sea Dios, me ha ido muy bien en la vida, gracias a Dios, pero ya quiero disfrutar más a mis nietos. Pero en gran parte lo hago por mi recuperación”.

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Chávez arribó a TV Azteca alrededor de 2007, cuando Carlos Aguilar impulsó el proyecto junto a figuras como Marco Antonio Barrera y Eduardo Lamazón. Desde entonces, su espontaneidad, su estilo directo y su clásica frase “¡Hay tiro!” se volvieron emblemas indiscutidos de las noches de boxeo.

No es la primera vez que el Gran Campeón Mexicano evalúa dar un paso al costado en la pantalla chica. Ya en octubre de 2024, durante una charla con Érik Morales en el podcast Un Round Más, había admitido el cansancio por los viajes constantes y su intención de participar únicamente en carteleras especiales.

En síntesis

Julio César Chávez contempla retirarse como analista de Box Azteca tras casi 20 años .

contempla retirarse como analista de tras casi . El excampeón mundial reveló en Los Reyes Podcast que busca descansar y cuidar su recuperación.

reveló en que busca descansar y cuidar su recuperación. Julio César Chávez ingresó a TV Azteca en 2007 junto a Carlos Aguilar y Eduardo Lamazón.