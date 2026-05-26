Mientras Cristiano Ronaldo ganó 300 millones, el dinero que acumuló Canelo Álvarez en 2026

CR7 alcanzó 300 millones de dólares en ganancias, también se conoció de la enorme fortuna que acumuló Saúl Álvarez durante 2026 gracias a sus peleas, contratos comerciales y negocios fuera del boxeo.

En todos los deportes siempre aparecen figuras que logran destacarse por encima del resto y que, gracias a su rendimiento y popularidad, terminan generando ingresos millonarios a lo largo de sus carreras. Algunos lo hacen por contratos deportivos, otros por publicidad y negocios, pero lo cierto es que cada vez manejan cifras más impresionantes.

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Dentro del futbol, el que más dinero consiguió en la actualidad es nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo. El astro portugués sigue siendo el futbolista mejor pago del planeta y además fue el primero en convertirse en futbolista billonario, algo que ahora también logró Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Getty Images)

Mientras tanto, en el boxeo aparece otro nombre que domina desde hace años: Saúl Álvarez. El mexicano, conocido mundialmente como Canelo, acumuló enormes ganancias gracias a las peleas que protagonizó durante los últimos años y también por distintos acuerdos comerciales fuera del ring.

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Como ocurre cada temporada, la revista Forbes actualizó el ranking de los atletas mejor pagados del mundo y los números volvieron a crecer. Cristiano Ronaldo continúa liderando la lista y pasó de ganar 275 millones de dólares a alcanzar ahora los 300 millones.

Del total de ingresos del jugador de Al-Nassr FC, 235 millones corresponden a ganancias dentro del campo y otros 65 millones llegan por contratos comerciales, patrocinios y negocios personales. Por su parte, Canelo Álvarez ocupa el segundo lugar del ranking con 170 millones de dólares: 160 millones obtenidos arriba del ring y otros 10 millones fuera del boxeo.

Canelo Álvarez en su última pelea con Crawford (Getty Images)

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El ranking de los 10 atletas mejor pagados del mundo en 2026

Cristiano Ronaldo – 300 millones de dólares. Saúl Álvarez – 170 millones de dólares. Lionel Messi – 140 millones de dólares. LeBron James – 137,8 millones de dólares. Shohei Ohtani – 127,6 millones de dólares. Stephen Curry – 124,7 millones de dólares. Jon Rahm – 107 millones de dólares. Karim Benzema – 104 millones de dólares. Kevin Durant – 103,8 millones de dólares. Lewis Hamilton – 100 millones de dólares.

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