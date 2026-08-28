El compromiso entre los 'Potros de Hierro' y 'La Fiera' se demoró y esto se definió sobre el comienzo.

Todos los fanáticos estaban listos para presenciar un espectáculo auspicioso en Ciudad de México, pero el juego entre Atlante y León sufrió un retraso de última hora. Por los altoparlantes del Estadio Azteca, se comunicó que el partido de esta tarde comenzaría un rato más tarde y que los presentes debían ser pacientes.

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La decisión de las autoridades tuvo que ver con que se activó el protocolo de tormenta eléctrica, por las condiciones climáticas adversas que azotaron la capital este viernes. Las plantillas de Atlante y León se quedaron en los vestidores tras bajarse del autobús, y se le exigió a los aficionados que desocupen sus respectivas butacas.

A raíz de esta situación, se anunció que el partido no iniciaría a las 19.00 horas, tal como estaba estipulado con anterioridad. Las autoridades de la Liga MX le trasladaron la información a ambos equipos, que acataron la medida oficial. Afortunadamente es viernes y esto permitirá que más simpatizantes puedan llegar a horario.

El cartel en la pantalla del Estadio Azteca [Foto: Getty]

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Pocos minutos después de la decisión del organismo pertinente, se decretó que el encuentro comenzará a las 20.00 hora CDMX, exactamente una hora después de lo programado. El campo de juego no ha tenido inconvenientes pese a las precipitaciones y las intensas lluvias, por lo que en ese sentido está todo en condiciones de desarrollarse.

En este escenario, los futbolistas saltarán a hacer el precalentamiento a las 19.40 horas, quedándose ya listos con la ropa que van a utilizar durante el juego para no retrasar más el inicio. El público de Atlante y León ya tiene el OK para reubicarse en sus lugares en las tribunas del Estadio Azteca, para el ‘kick-off’ del encuentro del Apertura 2026.