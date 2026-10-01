Ryan García asegura tener la pelea para salvar al boxeo vs. Manny Pacquiao

El monarca más polémico del presente no quiere dejar pasar la oportunidad de medirse con la leyenda en una contienda histórica.

El mundo del boxeo atraviesa un momento con pocas veladas estelares al año y las grandes figuras buscan alternativas para captar la atención de los aficionados. En ese marco, Ryan García volvió a encender las redes sociales al proponer un enfrentamiento de alto impacto frente al histórico filipino Manny Pacquiao, una idea con la que pretende devolverle el brillo al deporte de los puños.

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Fiel a su estilo directo, el púgil estadounidense lanzó una frase categórica para dejar en claro su deseo de subir al cuadrilátero contra el filipino. “Una pelea entre Manny Pacquiao y yo en Netflix salvaría el boxeo ahora mismo”, afirmó el peleador de raíces mexicanas, convencido de que un cruce de ese calibre en una plataforma global generaría un interés masivo en todo el planeta.

La realidad indica que ambos deportistas se encuentran en la búsqueda activa de un oponente de peso para sus próximos pasos. La leyenda filipina tenía en carpeta una supuesta revancha contra Floyd Mayweather que quedó en la nada, además de un posible choque con Gervonta Davis que nunca prosperó, lo que provocó su alejamiento paulatino del foco mediático sin certezas sobre su futuro profesional.

Por el lado del mexicoamericano, el presente deportivo lo encuentra en un punto muy alto tras noquear el pasado 12 de septiembre a Conor Benn. Con ese triunfo retuvo el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo, un logro que lo impulsó a pedir rivales de primer nivel como el Pitbull Cruz, el propio Gervonta Davis y ahora el histórico Pacquiao para sus siguientes carteleras.

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La necesidad de armar combates llamativos responde a la falta de espectáculo constante dentro de la disciplina. Por lo pronto, el calendario internacional tiene confirmada la ansiada batalla entre Tyson Fury y Anthony Joshua para el sábado 11 de diciembre en un cierre de año a lo grande, mientras King Ryan presiona para que su combate soñado ante Pac-Man pase de las palabras a la firma del contrato.

En síntesis