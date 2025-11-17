Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Canelo Álvarez tiene sucesor: el campeón del mundo que quiere ser la cara del boxeo mexicano

Saúl parece estar en el tramo final de su carrera y un monarca ya alzó la mano para extender su legado.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Canelo Álvarez parece tener reemplazo cuando se retire del boxeo.
© Getty ImagesCanelo Álvarez parece tener reemplazo cuando se retire del boxeo.

Rafael Espinoza atraviesa una etapa determinante en su carrera. Su nombre aparece cada vez con más fuerza en las discusiones sobre el futuro del boxeo mexicano, sobre todo en un momento donde la división pluma vuelve a ganar protagonismo y las miradas buscan nuevos referentes tras años de dominio en categorías superiores.

Publicidad

En ese contexto, la conversación tomó otro impulso luego de triunfo en San Luis Potosí, donde Espinoza noqueó a Arnold Khegai para consumar la cuarta defensa de su título mundial pluma de la OMB. Fue una actuación contundente, sostenida en combinaciones precisas y un uppercut que desgastó al ucraniano durante once asaltos. El resultado llegó en un momento clave y sirvió para reafirmarlo como uno de los pocos campeones mexicanos que permanecen invicto.

Divino Espinoza quiere ser la cara del boxeo

Tras la pelea, Espinoza fue consultado directamente por Izquierdazo sobre si se considera el sucesor natural de Canelo Álvarez como gran figura mexicana. Su respuesta fue prudente, aunque no eludió el tema: “Yo hago mi trabajo y creo que ese título, ese papel lo van a poner ustedes, la gente. Voy a hacer mi trabajo, y si se da, voy a estar listo para decir que es cierto”.

Tweet placeholder
Publicidad

El contexto que rodea su ascenso también alimenta la discusión. El declive competitivo de Canelo se intensificó tras su derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, noche en la que perdió todos sus títulos supermedianos. A sus 35 años, con múltiples cirugías y declaraciones que sugieren un retiro no tan lejano, el campeón indiscutido de la última década parece haber entrado en la fase final de su trayectoria.

En ese escenario, el Divino emerge como una figura con argumentos deportivos y acompañamiento mediático. Trabaja junto al entrenador Hugo Ramos y recibe asesoría de Marco Antonio Barrera, una combinación que ha potenciado su estilo ofensivo, su capacidad de ajuste y su eficiencia para cerrar peleas. Hoy es el único mexicano con un cinturón mundial pluma, una categoría que históricamente ha dado ídolos al boxeo nacional.

Rafael Divino Espinoza se luce con una exhibición ante Arnold Khegai y sigue siendo campeón del mundo

ver también

Rafael Divino Espinoza se luce con una exhibición ante Arnold Khegai y sigue siendo campeón del mundo

En síntesis

  • Rafael “Divino” Espinoza defendió el título mundial pluma de la OMB ante Arnold Khegai.
  • Espinoza noqueó al ucraniano Arnold Khegai en el undécimo asalto en San Luis Potosí.
  • Saúl “Canelo” Álvarez perdió sus títulos supermedianos ante Terence Crawford el 13 de septiembre.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Carlos Prates: el Romario de UFC que enamora a todos
MMA

Carlos Prates: el Romario de UFC que enamora a todos

La cábala de Chivas Femenil que podría evitar el campeonato de América
Chivas

La cábala de Chivas Femenil que podría evitar el campeonato de América

La estrella que tuvo América y ahora sería nuevo refuerzo de Pachuca
América

La estrella que tuvo América y ahora sería nuevo refuerzo de Pachuca

Russell Westbrook alcanzó un récord que solo tiene LeBron James
NBA

Russell Westbrook alcanzó un récord que solo tiene LeBron James

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo