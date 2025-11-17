Rafael Espinoza atraviesa una etapa determinante en su carrera. Su nombre aparece cada vez con más fuerza en las discusiones sobre el futuro del boxeo mexicano, sobre todo en un momento donde la división pluma vuelve a ganar protagonismo y las miradas buscan nuevos referentes tras años de dominio en categorías superiores.

En ese contexto, la conversación tomó otro impulso luego de triunfo en San Luis Potosí, donde Espinoza noqueó a Arnold Khegai para consumar la cuarta defensa de su título mundial pluma de la OMB. Fue una actuación contundente, sostenida en combinaciones precisas y un uppercut que desgastó al ucraniano durante once asaltos. El resultado llegó en un momento clave y sirvió para reafirmarlo como uno de los pocos campeones mexicanos que permanecen invicto.

Divino Espinoza quiere ser la cara del boxeo

Tras la pelea, Espinoza fue consultado directamente por Izquierdazo sobre si se considera el sucesor natural de Canelo Álvarez como gran figura mexicana. Su respuesta fue prudente, aunque no eludió el tema: “Yo hago mi trabajo y creo que ese título, ese papel lo van a poner ustedes, la gente. Voy a hacer mi trabajo, y si se da, voy a estar listo para decir que es cierto”.

El contexto que rodea su ascenso también alimenta la discusión. El declive competitivo de Canelo se intensificó tras su derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, noche en la que perdió todos sus títulos supermedianos. A sus 35 años, con múltiples cirugías y declaraciones que sugieren un retiro no tan lejano, el campeón indiscutido de la última década parece haber entrado en la fase final de su trayectoria.

En ese escenario, el Divino emerge como una figura con argumentos deportivos y acompañamiento mediático. Trabaja junto al entrenador Hugo Ramos y recibe asesoría de Marco Antonio Barrera, una combinación que ha potenciado su estilo ofensivo, su capacidad de ajuste y su eficiencia para cerrar peleas. Hoy es el único mexicano con un cinturón mundial pluma, una categoría que históricamente ha dado ídolos al boxeo nacional.

