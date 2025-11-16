Una presentación muy esperada en el año era la que finalmente tuvo Rafael Espinoza este sábado 15 de noviembre. En San Luis Potosí, el Divino expuso y retuvo su corona OMB del peso pluma ante el ucraniano Arnold Khegai que poco pudo hacer ante el dominio del mexicano que extendió su reinado.

Así venció Divino Espinoza a Arnold Khegai

Desde el principio que se notó que el Divino llevaría el control de la contienda, aprovechando su largo alcance para mantener la distancia y conectar desde lejos, sin dejar que lo lastimen en la guardia cercana. La mayoría de los asaltos transcurrieron sin una mayor dinámica, pero con el mexicano dominando de manera muy contundente.

El nocaut parecía estar cerca desde muy temprano, porque Khegai no encontraba herramientas para detener el constante castigo de Espinoza. Aunque el ucraniano intentaba acercarse, Divino lucía muy cómodo sobre el ring y conectaba como quería. Arriba, abajo, Rafael hacía lo que quería con un rival que no contaba con el nivel necesario para una cita de tal magnitud.

Finalmente, la victoria para el Divino terminó llegando en el undécimo asalto. Khegai no salió a boxear y el réferi realizó la cuenta atrás correspondiente para dar por finalizado el enfrentamiento. Así, llegó la victoria antes de tiempo que todo San Luis Potosí esperaba por parte del mexicano que lució muy superior a su rival.

Lo que sigue ahora es más que interesante. Espinoza dejó en el camino a un rival que en la previa se podía intuir como accesible y ahora parece listo para un posible duelo de unificación. En la lista de posibles contendientes aparecen Nick Ball o Angelo Leo, campeones AMB y FIB, respectivamente.

