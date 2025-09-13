Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev: cartelera completa, horarios de la velada de box y cómo ver en VIVO

Naoya Inoue sigue siendo una de las caras más importantes del boxeo. El japonés integra la lista selecta de los mejores libra por libra de la actualidad, ocupando el segundo lugar, lo que indica el calibre que maneja sobre el cuadrilátero. Por esa razón, sus peleas son más que esperadas y la que tendrá este domingo 14 de septiembre no será la excepción.

Inoue, campeón indiscutido del peso supergallo y con un récord invicto de 30-0, se verá las caras con Murodjon Akhmadaliev. El nuevo retador del Monstruo Japonés, es un uzbeko de 30 años que cuenta con números de 14-1, lo que sirve como referencia para entender que no se trata de una superestrella ni mucho menos.

En ese sentido, se espera que la pelea que se celebrará en Aichi International Arena de Nagoya en su Japón natal, quede en manos del campeón Inoue. Naoya ha sufrido algunos sobresaltos, pero siempre encuentra la manera de retener sus coronas, por lo que se espera que esta vez no sea la excepción y que extienda su dominio en las 122 libras.

Publicidad

Publicidad

ver también Sigue la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

La cartelera que tiene horario estipulado para las 02:30hs del Centro de México, 03:30hs de Bogotá y 05:30hs de Buenos Aires podrá ser seguida mediante ESPN y Disney+ en Latinoamérica. Por su parte, aquellos que se encuentren en Estados Unidos deberán recurrir a la cuenta de Facebook de la promotora principal del evento, Top Rank.

Cartelera completa de la pelea de Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev

Ayano Taisei vs Nawa Yusuke | Peso gallo

– Horario: 02:30hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank

| Peso gallo – Horario: 02:30hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee | Peso supergallo

– Horario: a continuación de Ayano Taisei vs Nawa Yusuke

– Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank

| Peso supergallo – Horario: a continuación de Ayano Taisei vs Nawa Yusuke – Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank Ei Go vs. Shunpei Ohata | Peso superpluma

– Horario: a continuación de Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee

– Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank

| Peso superpluma – Horario: a continuación de Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee – Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga | Peso ligero

– Horario: a continuación de Ei Go vs. Shunpei Ohata

– Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank

| Peso ligero – Horario: a continuación de Ei Go vs. Shunpei Ohata – Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank Takada Yuni vs Matsumoto Ryusei | Peso paja

– Horario: a continuación de Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga

– Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank

| Peso paja – Horario: a continuación de Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga – Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank Toshiki Takei vs. Christian Medina | Peso gallo

– Horario: a continuación de Takada Yuni vs Matsumoto Ryusei

– Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank

| Peso gallo – Horario: a continuación de Takada Yuni vs Matsumoto Ryusei – Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank Naoya Inoue vs. Murodzhon Akhmadaliev | Peso supergallo

– Horario: a continuación de Toshiki Takei vs. Christian Medina

– Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook Top Rank

¿A qué hora empieza la cartelera de Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 02:30hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 05:00hs.

Publicidad

Publicidad

Horarios de inicio de la cartelera de Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev según país

México: 02:30hs

Colombia – Perú: 03:30hs

Chile – Estados Unidos: 04:30hs

Argentina: 05:30hs

España: 10:30hs

¿Dónde ver la cartelera de Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante ESPN y Disney+ en Latinoamérica y por el Facebook de Top Rank en Estados Unidos.