¿A qué hora es la pelea de Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev por los títulos mundiales supergallo?

Aunque la atención del deporte se fue con la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford, lo cierto es que este domingo se presenta Naoya Inoue y también es un gran atractivo. El japonés expondrá su corona indiscutida del peso supergallo ante Murodjon Akhmadaliev en su país, con la misión de extender su invicto de 30-0. A continuación, te contamos los horarios de una velada especial.

A pesar de haber tenido en Estados Unidos, con su última pelea ante Ramón Cárdenas, Inoue ama pelear en Japón. Esto significa que los horarios son un tanto distintos y quien más se ve afectado es Latinoamérica. En esta parte del mapa, el Monstruo se presenta en acción de madrugada, lo que dificulta un poco el hecho de seguirle la carrera con detalles.

Horario para la pelea de Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 02:30hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 05:00hs de México, 06:00hs en Bogotá y 08:00hs de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

La pelea de Inoue ante Akhmadaliev podrá ser vista, de manera exclusiva, mediante ESPN y Disney+ en cualquier parte de Latinoamérica. Por otro lado, para aquellos que estén en Estados Unidos, tendrán que acceder al Facebook de la promotora del combate, Top Rank, para poder disfrutar de la presentación de uno de los mejores libra por libra de la actualidad.