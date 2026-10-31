¿Cuántas veces perdió Canelo Álvarez? Todas las derrotas del mexicano en su carrera

Repasa cuáles los momentos más adversos en la carrera del campeón tapatío que busca demostrar vigencia sobre el cuadrilátero.

Canelo Álvarez ostenta uno de los récords más destacados de la era moderna del boxeo profesional. Sin embargo, la trayectoria del ídolo tapatío cuenta con momentos amargos en los cuales debió aceptar la derrota sobre la lona, acumulando un total de tres caídas a lo largo de sus más de 65 presentaciones internacionales en las cuales suma un récord de 63-3-2.

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Una por una: las peleas que perdió Canelo Álvarez

El primer tropezón de su carrera ocurrió el 14 de septiembre de 2013 frente a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas. En aquella velada, un joven Canelo de 23 años enfrentó la velocidad técnica del astro estadounidense, cayendo por decisión mayoritaria tras 12 asaltos competitivos que le sirvieron de aprendizaje para afianzar su evolución deportiva.

Casi nueve años más tarde, el 7 de mayo de 2022, el mexicano sufrió su segundo traspié al intentar conquistar el título semicompleto de las 175 libras. En esa oportunidad, el ruso Dmitry Bivol impuso su distancia física, mayor alcance y disciplina táctica para superar al tapatío mediante un veredicto unánime en las tarjetas.

El tercero y último antecedente negativo de su historial quedó asentado ante el estadounidense Terence Crawford en septiembre del año pasado. En ese combate, la velocidad de desplazamiento y el ritmo del norteamericano terminaron por superar la estrategia del azteca, marcando un detalle no menor en la estadística del ídolo de Guadalajara: nunca cayó por la vía del nocaut.

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En síntesis