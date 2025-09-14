Cuando todo indicaba que sería una gran fiesta, Canelo Álvarez tuvo una noche para el olvido en el Allegiant Stadium: perdió por decisión unánime ante Terence Crawford, que dominó el combate de principio a fin y se transformó en el primer hombre en ser campeón indiscutible en tres categorías de peso en la “era de los cuatro cinturones”.

Ante la presencia de 70.462 espectadores (audiencia récord para un evento en el recinto de Las Vegas), el tapatío cayó por 116-112, 115-113, 117-111 y perdió sus títulos de peso súper mediano. No sólo el resultado sino el desarrollo del combate, terminaron dejando más dudas que certezas sobre el futuro del pugilista nacido en Guadalajara.

¿Cuánto dinero ganó Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford?

Pese a la derrota, la presentación del boxeador mexicano le permitió embolsar la ostentosa cifra de ¡150 millones de dólares!, posicionándolo como uno de los pugilistas mejor pagados por una sola noche en la historia de la disciplina. El combate, respaldado por el magnate Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita, se convirtió en uno de los más lucrativos de los que se tenga memoria.

Publicidad

Publicidad

Terence Crawford superó en buena ley a Canelo Álvarez [Foto: Getty]

Por su parte, Terence Crowford se quedó con 50 millones de dólares de base. Además, por ganar fue acreedor de un anillo al mejor estilo “Super Bowl”, con un valor cercano a los 100 mil dólares, y hay que sumarle el tradicional cinturón de ganador, con un valor aproximado de 190 mil dólares. Más allá de la gloria deportiva, el estadounidense también se hizo un buen tesoro con la noche del sábado.

ver también Perfil de Terence Crawford: récord actual, edad, nacionalidad y mejores golpes

¿Cómo quedó la fortuna de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford?

De acuerdo a los datos proporcionados por Marca días antes del combate, el patrimonio del mexicano alcanzaba los 600 millones de dólares. Si a esa propiedad se le suma el flamante pozo conseguido ante el estadounidense, Canelo Álvarez ha recopilado una fortuna de aproximadamente ¡750 millones de dólares! De este modo, se colocará prontamente entre los deportistas más adinerados del planeta. Ahora, restará saber qué sucederá con él en lo estrictamente deportivo.

Publicidad

Publicidad