¿Por qué Netflix transmite la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Este sábado no será uno más para los amantes del boxeo. Luego de varios meses de espera, Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KO) y Terence Crawford (41-0-0, 31 KO) se subirán al ring del Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el mexicano pondrá en juego su título indiscutido del peso supermediano ante un estadounidense que subió dos categorías para llegar a las 168 libras.

ver también Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: cartelera completa, horarios de la velada de box y cómo ver en VIVO

Una de las particularidades de este combate es que contará con transmisión exclusiva de Netflix. La plataforma de streaming, que consiguió su fama gracias a la emisión de películas, documentales y series, ha apostado por ingresar al mundo del boxeo en los últimos meses y decidió hacerse con los derechos de una de las contiendas más esperadas del año.

Cabe destacar que esta será la primera pelea del tapatío de 35 años que no se transmitirá por TV abierta para México. Al respecto, el propio pugilista reveló las razones por las cuales su pelea irá a través de Netlfix, asegurando que se trató de un “mal manejo” de su contrato.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez aseguró que la pelea irá exclusivamente por Netflix debido a “un mal manejo” de su contrato. (Getty Images)

“Fue un mal manejo que hicieron, porque en mi contrato siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis”, aseguró Canelo Álvarez en diálogo con algunos medios de comunicación.

Y agregó: “Traté todo lo que pude (de cambiar la decisión), en mi contrato está redactado donde tengo los derechos de México para que pasen gratis las peleas, pero, por alguna razón, por una mala comunicación le vendieron los derechos a Netflix global, nada más que a ellos”.

Publicidad

Publicidad

El antecedente entre Jake Paul y Mike Tyson

Uno de los motivos por los que Netflix se habría visto atraído para comprar los derechos de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford habría estado relacionado al éxito que significó la transmisión del combate entre Jake Paul y Mike Tyson.

En noviembre del 2024, el influencer se enfrentó ante la leyenda estadounidense con emisión exclusiva de la plataforma. Se trató del evento boxístico más visto en la historia del streaming con 108 millones de espectadores, según datos de la propia empresa y de TVISION.

Netflix transmitió la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, la cual contó con 108 millones de espectadores según datos de la empresa. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Por ende, quienes ya tengan una suscripción activa en Netflix podrán observar la pelea de este sábado 13 de septiembre, mientras que aquellos que deseen contratar el servicio cuentan con distintos planes que abarcan desde los 6.50 dólares en México. Además, será necesario tener un correo electrónico y cargar una tarjeta de crédito, débito o de regalo.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Se espera que la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, pautada como la estelar de la velada en el Allegiant Stadium de las Vegas, comience alrededor de las 21:00 horas del centro de México. En tanto, la cartelera principal empezará a las 19:00 horas.