Récord de Terence Crawford en el box: ¿Cuántas peleas ganó y perdió el rival de Canelo Álvarez?

El estadounidense quiere demostrar que puede seguir invicto en el pugilismo.

Terence Crawford está ante la oportunidad más grande de su carrera.
Terence Crawford es reconocido como una de las figuras más grandes de los últimos tiempos en el boxeo. El estadounidense tiene un respeto unánime que pocas veces se puede percibir dentro del deporte, pero muchos cuestionamientos recaen sobre la decisión que tomó al subir dos divisiones de un solo tirón para llegar a retar al tapatío. Con este duelo, Bud buscará extender su impresionante invicto dentro de los cuadriláteros.

Terence Crawford no ha perdido ni empatado en su carrera

Crawford, de 37 años, se subió al cuadrilátero de manera profesional en 41 ocasiones y en todas terminó ganando. Terence no ha perdido ni empatado jamás en su carrera, lo que marca la clase de boxeador que es. Uno de élite, de los que ya no quedan.

Ante Canelo Álvarez, Terence expondrá su legado. No tiene mucho que perder, porque se arriesga a retar a alguien mucho más pesado que él en condiciones naturales. Sin embargo, Bud se enfrenta ante la posibilidad de dar un paso histórico en su carrera, ampliar su récord a 42-0 para dejarlo libre de derrotas y transformarse en uno de los mejores de la historia del deporte.

Siempre que se esperó algo de Crawford, Bud cumplió. En su última presentación más esperada, se vio las caras con Errol Spence y el resultado fue contundente: victoria por nocaut. Posteriormente, ascendió a los superwélter y destronó a Israil Madrimov. Ahora, está listo para dar un paso más en las 168 libras, en lo que pareciera ser la búsqueda más grande de toda su carrera.

La particularidad de Crawford está relacionada con su alto porcentaje de nocaut. De las mencionadas 41 victorias, 31 de ellas llegaron antes de tiempo, lo que expone el poder del norteamericano a la hora de presionar y someter a sus contrincantes. Sin excepción, de rivales de mayor a menor nombre, Bud no los perdona y los manda a la lona.

