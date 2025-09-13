¿Cuánto pesa Terence Crawford en la pelea vs. Canelo Álvarez?

El peso es uno de los factores que más marcó la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford. El hecho de que el estadounidense haya ascendido dos divisiones de un solo tirón para retar al campeón mexicano deja en claro de lo difícil que es su misión. Una impresionante transformación física le permitió a Bud cumplir con la balanza, todo por el legado de ser todavía más grande.

En el pesaje del día viernes, Crawford marcó 167.5 libras en la báscula y cumplió con creces el límite de 168. Claro, para la vida cotidiana, Terence está en una condición óptima, pero la particularidad es que nunca boxeó en esta división. A esto hay que sumarle la rehidratación de cara al presente sábado, la cual no será demasiada, teniendo en cuenta que se trata de alguien naturalmente liviano.

El peso de Terence Crawford ante Canelo Álvarez

De manera excesiva, Crawford podría estar pesando cerca de 175 libras, con un rango menor de variabilidad hacia arriba o abajo. El punto es que sigue estando en desventaja con un Canelo que conoce de memoria el corte de peso que debe realizar para cumplir con la balanza y tener un rebote que le permita ser lo suficientemente potente dentro del cuadrilátero.

El impresionante cambio físico de Terence Crawford para enfrentar a Canelo Álvarez.

De esta manera, lo único que resta ver es qué tanto lo limitará este aspecto. En su última pelea ante Israil Madrimov en los superwélter, en agosto del año pasado, no lució tan rápido como de costumbre y, aunque se terminó quedando con la victoria y un nuevo cinturón, lo cierto es que sembró ciertas dudas. Ahora que está 14 libras por encima de su último registro, los cuestionamientos no hicieron más que agrandarse.