Perfil de Terence Crawford: récord actual, edad, nacionalidad y mejores golpes

Terence Crawford no tiene el nivel de estrella que arrastra Canelo Álvarez, pero eso no significa que el boxeo no reconozca al estadounidense como la enorme figura que es. En ese sentido, existe una gran expectativa por ver el nivel que puede llegar a presentar ante el mexicano, teniendo en cuenta que se trata de una figura de primer nivel que tiene todo para brillar en Las Vegas.

Crawford es profesional desde el año 2008 y desde entonces deslumbró al mundo. Su primer campeonato del mundo llegó en el 2014, cuando se transformó en monarca del peso ligero. En aquella ocasión consolidó su estatus de figura y lo revalidó un año después al conquistar los superligeros.

Su récord de invicto se siguió agrandando y en 2017 volvió a hacer historia al proclamarse como monarca en la categoría welter, pero la historia no llegó hasta ahí. El año pasado subió una división más y conquistó los superwélter para consolidar un récord de 41-0 que pocas veces se vio en el deporte.

Así pelea Terence Crawford, el rival de Canelo Álvarez

Ahora, a horas de la pelea más importante de su vida ante Canelo Álvarez, el estadounidense quiere demostrar su valía y derrotar a uno de los mejores supermedianos de todos los tiempos. Para Crawford será vital el poder manejar su cuerpo de una manera óptima en un peso en el que nunca peleó.

Bud, como se lo apoda, tiene una altura de 175cm y un alcance de 191cm. Su estilo se caracteriza por la velocidad y la explosividad, por presentar ese factor sorpresa que aparece cuando menos se lo espera. En su repertorio, se resaltan sus ganchos al cuerpo de derecha, los cuales esconde cuando se mete en la distancia corta dando la sensación de estar defendiéndose. Además, es muy inteligente para mantener la distancia, sin precipitarse a la hora de atacar.

Su buena velocidad de pies, la que mantiene intacta a pesar de tener 37 años es la misma que lo ha transformado en un distinto dentro del boxeo. No cualquiera se mantiene tan activo como él durante tantos años, por lo que la maduración física puede ser un aspecto que le permita quedarse con una victoria que pocos le dan en los papeles previos.