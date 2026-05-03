¿Contra Canelo Álvarez o Dmitry Bivol? La próxima pelea que busca David Benavidez tras vencer al Zurdo Ramírez

El boxeo vivió una fiesta este sábado 2 mayo con la pelea que protagonizaron David Benavidez y el Zurdo Ramírez. El Monstruo se quedó con el triunfo luego de una presentación histórica en la que se adueño del peso crucero y la posibilidad de poner la mira en los peces grandes del deporte para lo que sigue en su carrera.

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Benavidez va por Dmitry Bivol

Ahora que llegó a la cima del deporte todos se preguntan cuál será el próximo paso que dará Benavidez en su carrera. Parece que David lo tiene claro: un duelo con Dmitry Bivol. A pesar de haber sido campeón en los semipesados, el Bandera Roja tuvo que subir hasta la división crucero para obtener una contienda grande.

Ahora que ya tiene un nombre y un panorama muy alentador de cara a lo que sigue, Bivol parece ser una opción más que posible. El ruso tiene un compromiso pautado para finales de mayo ante Michael Eifert por los títulos de los semipesados, por lo que estaría disponible para concretar este enfrentamiento que pondría frente a frente a dos de los mejores libra por libra de la actualidad, sumado a que no existen mayores posibilidades distintas para el Monstruo.

THE MOMENT DAVID BENAVIDEZ MADE HISTORY 🔥#BenavidezZurdo pic.twitter.com/z7WfJxN5Dl — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 3, 2026

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En ese sentido, está descartado un duelo con Canelo. El hecho que Benavidez ahora pelee dos divisiones por encima de Saúl hace que el emparejamiento sea imposible debido a la enorme diferencia que existe entre uno y otro en la báscula. Recibir esta noticia fue un duro golpe para los aficionados, pero el combate quedará en el imaginativo de todos aquellos que deseaban verlo materializado.

Eddy Reynoso, histórico entrenador de Canelo Álvarez, habló recientemente en relación a la posible pelea con David Benavidez: “Por ahora nos vamos a quedar en el peso supermediano. La división está en pleno apogeo y allí podremos mantenernos muy activos en un futuro próximo”.

Si Bivol acepta y los promotores colocan a Benavidez en un lugar de privilegio, entonces el deporte se podría encontrar con uno de esos duelos capaces de captar la atención del mundo. Por lo pronto, David ya lanzó su desafío tras vencer a Ramírez y ahora es cuestión de esperar el éxito y decisión final de Dmitry.

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En síntesis