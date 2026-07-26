El boxeo lamenta el retiro de un histórico campeón: “Es hora de ir a casa”

Errol Spence confirmó que cumplió con todo lo que tenía para darle al deporte y que es tiempo de dedicarse a la familia.

El boxeo no da tregua y no es un juego. Cuando los resultados finales no son positivos, es necesario aceptar que es momento de dar un paso al costado. Hay protagonistas a lo que les cuesta más que a otros tomar la decisión final, pero hay quienes muestran la madurez necesaria para colgar los guantes como le pasó a Errol Spence.

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Este sábado, la leyenda estadounidense se midió con Tim Tszyu en Sídney, Australia, con la expectativa de derrotar a un rival que siempre luce complicado, peor que le podía abrir la última puerta a tener un cierre de carrera dorado. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperado y el local se quedó con el triunfo por la vía de la decisión de los jueces con tarjetas de 118-110, 117-111 y 117-111.

El anuncio de Errol Spence sobre su retiro

“Creo que sí, sin duda. Tengo mis facultades intactas. Mi dinero trabaja solo. Todo va bien. Tengo una familia maravillosa y doy gracias a Dios por poder retirarme de este deporte con mis facultades intactas y mi familia todavía a mi lado. Es hora de ir a casa”, comentó Spence apenas terminó su presentación.

Errol Spence perdió con claridad ante Tim Tszyu. (GETTY IMAGESO

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La carrera de Errol será recordada por enormes éxitos. A sus 36 años deja el boxeo con un legado que será imborrable. Por mencionar algunos éxitos, se destaca su enorme dominio en el peso wélter, categoría en la que fue campeón de forma unificada y sin ningún tipo de discusión.

Se podría decir que el declive en su trayectoria comenzó cuando cayó ante Terence Crawford. En 2023, el boxeo presentó una pelea muy pedida por los aficionados por la enorme calidad técnica de ambos protagonistas, pero el hecho terminó decantando en una victoria contundente para Bud por la vía del nocaut en el noveno asalto.

En síntesis

El boxeador Errol Spence anunció su retiro profesional tras perder ante Tim Tszyu.

anunció su retiro profesional tras perder ante Tim Tszyu. El combate de boxeo profesional se disputó este sábado en Sídney, Australia .

. El peleador estadounidense se retira del boxeo a los 36 años de edad.