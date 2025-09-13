¿Cuántos rounds dura la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KO) se volverá a subir al ring este sábado para protagonizar una de las peleas más esperadas del año. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, el tapatío de 35 años pondrá en juego sus cuatro títulos del peso supermediano contra el invicto estadounidense Terence Crawford (41-0-0, 31 KO), quien a sus 37 años experimentó un gran cambio físico al subir hasta la categoría de las 168 libras.

Luego de su victoria frente al cubano William Scull el pasado 4 de mayo en Riad, Arabia Saudita, el púgil mexicano logró recuperar el cetro de la Federación Internacional de Boxeo, volviéndose a transformar así como el campeón indiscutido de los supermedianos. Por su parte, el nacido en Nebraska, que registró su último antecedente ante Israil Madrimov en agosto del 2024 con victoria en Los Ángeles, buscará ser el primero en hacerse con todos los cinturones de tres divisiones distintas (ya lo hizo en ligero y welter).

¿A cuántos rounds está pactada la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Al tratarse de un combate por títulos mundiales, la cantidad de rounds será la máxima bajo la cual se puede competir actualmente en lo que respecta a la modalidad masculina. Por eso, estará pactado a 12 rounds con una duración máxima de tres minutos cada uno.

Cabe destacar que las peleas de este estilo supieron extenderse hasta los 15 rounds como máximo entre 1920 y 1980. Sin embargo, por cuestiones de salud y seguridad, el Consejo Mundial de Boxeo decidió acortar la cantidad de asaltos en 1982 poco después de que Duk Koo Kim entrara en coma y posteriormente muriera tras ser noqueado en el 14° round por Ray Mancini. Luego, las demás asociaciones adoptaron la misma medida.

A qué hora pelean Canelo Álvarez vs. Terence Crawford y cómo ver

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será el evento central de la velada que se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El horario estimado para su inicio es el de las 21:00 horas del centro de México, aunque estará sujeto al desarrollo de las contiendas anteriores del cuadro principal.

A diferencia de anteriores oportunidades, al tapatío no se lo podrá seguir por TV abierta en México. En esta ocasión, la transmisión estará a cargo de Netflix, que alentado por los resultados del combate entre Jake Paul y Mike Tyson en noviembre pasado (lo vieron 108 millones de espectadores, récord para un evento deportivo en streaming), volvió a apostar por el boxeo.