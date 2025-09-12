¿Cuántas peleas perdió Canelo Álvarez en su carrera? Récord del mexicano y rivales que lo vencieron

Canelo Álvarez es la estrellas más grandes que tiene el boxeo en la actualidad y hace unos cuantos años. El mexicano representa a su país en grande cada vez que se sube al cuadrilátero y esto se sustenta con numerosas victorias que le permiten tener un registro más que positivo en cuanto a resultados. Sin embargo, hay dos protagonistas que se encargaron de dejar su huella en el récord del mexicano y a continuación te contamos de quiénes se trata.

ver también Terence Crawford le envió un contundente mensaje a Canelo Álvarez: “Es mi tiempo”

Para empezar, hay que contar que los números de Canelo señalan que suma 63 victorias, dos derrotas y la misma cantidad de empates. Profesional desde el año 2005, Saúl se ha enfrentado a los mejores de su generación, saliendo como triunfador en la mayoría de las veces. De todas maneras, para aquellos que más lo critican, hay dos resultados que no se pueden pasar por alto.

Las únicas dos derrotas que sufrió Canelo Álvarez

En situaciones y contextos muy diferentes, Saúl enfrentó a Floyd Mayweather en 2013 con 23 años y a Dmitry Bivol en 2022 con mucha más experiencia. En ambas ocasiones, Canelo terminó perdiendo y dejando la sensación de que dejó escapar dos grandes oportunidades.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez perdió ante Dmitry Bivol en 2022, en la última derrota de su carrera. (GETTY IMAGES)

En primera instancia, se presentó un Álvarez joven, sin recorrido y las capacidades necesarias para vencer a una leyenda como Mayweather que ganó sin mayores complicaciones. Pasado el tiempo y cansado de dominar con tanta diferencia los supermedianos, Canelo decidió subir a los semipesados para retar a Dmitry Bivol. El ruso no se prestó para su juego y dejó claras las diferencias de divisiones.

ver también El pronóstico de la Inteligencia Artificial sobre el resultado de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Sin haber caído nunca a la lona, Canelo tiene un registro más que positivo en el que venció a casi todos los protagonistas que se cruzaron en su camino. La deuda pendiente que le quedó al mexicano es la de vencer a dos peleadores de alto calibre, que le hubieran permitido agrandar, todavía más, su figura de leyenda sobre los cuadriláteros. Ante Terence Crawford buscará extender el legado.

Publicidad