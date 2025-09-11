El hecho de que Dana White haya incursionado en el boxeo y que sea promotor de la pelea que tendrán este sábado 13 de septiembre Canelo Álvarez y Terence Crawford, genera que los ingresos en la bolsa del combate aumenten considerablemente. En ese sentido, una propuesta del dueño de UFC llegó para quedarse y motivar a los boxeadores a dar un nivel sobresaliente.

En la compañía líder de artes marciales mixtas, la mencionada UFC, White acostumbra a darle a las mejores finalizaciones de la velada un bono de 50.000 dólares por el desempeño. Esto incentiva a aquellos protagonistas que buscan sobresalir y ganar reconocimiento, pero también a las leyendas que desean inmortalizar su nombre en la organización.

El bono millonario que tendrá la pelea de Canelo y Crawford

En ese sentido, la idea de White fue trasladar su decisión al boxeo y darle al noqueador entre Canelo y Crawford, un bono millonario que sea capaz de premiar el desempeño. Claro, teniendo en cuenta las fortunas que recibirán uno y otro, 50.000 dólares no es suficiente motivación. Por esa razón, aunque no se reveló en su totalidad de cuánto será, se confirmó que el número será de seis cifras, lo que deja ver que se tratará de 1 millón de la moneda estadounidense o más.

Dana White lleva sus ideas de UFC hacia el boxeo de estrellas. (IMAGO)

Sin embargo, para Canelo esto no es un factor que vaya a condicionar su estrategia. El mexicano tiene en claro que debe realizar una pelea perfecta para vencer a un Crawford que llega con un invicto de 41-0 y la sed intacta de quitarle su corona indiscutida del peso supermediano. Por ese motivo, Álvarez prefiere concentrarse en lo que sucederá dentro del cuadrilátero y, si llega el nocaut, que sea un plus, pero no una búsqueda.

“Depende de cuánto sea, le voy a preguntar a Turki. La verdad yo me voy a concentrar en hacer mi pelea. Si sale el nocaut, bueno. Porque a veces te concentras mucho en noquear y cometes errores, y en esta pelea no se tiene que cometer ningún error”, expresó Canelo de manera contundente.

