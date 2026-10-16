¿Es posible una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

El mundo del deporte se ilusiona con una pelea que parece estar más lejos que cerca de concretarse.

La posibilidad de organizar un segundo choque entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford quedó descartada por completo dentro del ambiente boxístico. Aunque la afición soñaba con presenciar una nueva batalla entre dos gigantes de la era moderna, la contundencia del primer enfrentamiento cerró de portazo cualquier opción de desquite en el corto o largo plazo.

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El combate celebrado en noviembre del año pasado dejó una huella imborrable en la división de los supermedianos. Crawford ofreció una cátedra de boxeo para imponerse por decisión unánime sin dejar espacio a la duda, adueñándose de todos los cinturones de las 168 libras. Tras esa exhibición perfecta, el estadounidense decidió colgar los guantes en la cúspide absoluta de su carrera profesional.

A pesar de los múltiples intentos de los promotores por convencer al norteamericano de regresar al cuadrilátero, la postura del campeón se mantiene inamovible. Ni siquiera los reiterados deseos de revancha expresados por el propio Canelo lograron conmover al norteamericano, quien considera su etapa dentro del boxeo como un capítulo terminado.

Con ese choque archivado en los libros de historia, el monarca tapatío debió dar vuelta la página rápidamente para redefinir sus metas dentro del ring. El peleador mexicano enfoca ahora todos sus esfuerzos en reencontrarse con la victoria y reconstruir su hegemonía dentro de la categoría que dominó durante años.

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El regreso a la acción para el tapatío ocurrirá este próximo 31 de octubre, cuando enfrente a Christian Mbilli en una cartelera determinante. La contienda representa una oportunidad crucial para Canelo, quien intentará recuperar el título mundial supermediano del CMB y confirmar la vigencia de su carrera profesional.

En síntesis