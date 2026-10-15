Canelo Álvarez negó querer retirarse con una pelea en el Estadio Azteca

El tapatío le puso fin a las especulaciones sobre una presentación en el estadio más importante de México.

Canelo Álvarez salió a poner paños fríos a las especulaciones sobre el tramo final de su carrera deportiva. El tetracampeón mundial mexicano explicó que sus recientes dichos sobre el mítico escenario de la Ciudad de México se malinterpretaron, debido a que no planea colgar los guantes en ese recinto. Aunque la opción de combatir allí sigue firme a corto plazo, su deseo para la última función de su vida apunta directamente a su tierra natal.

Publicidad

Las gestiones para presentarse en el césped del mítico inmueble avanzan por buen camino tras las charlas virtuales que mantuvo con el empresario Emilio Azcárraga. El entusiasmo por encabezar una función masiva en la capital permanece intacto dentro de sus planes inmediatos, pero el tapatío dejó en claro que la despedida definitiva de las canchas merece un escenario con mayor carga emocional ligado a sus orígenes.

Canelo quiere retirarse en Guadalajara

En diálogo con la prensa, el peleador despejó las dudas sobre sus palabras iniciales: “Pues también yo estoy ilusionado de hacer una pelea en el Azteca, pero se salió un poquito de contexto ahí lo que dije porque no dije que sería mi última pelea en el Azteca, que me gustaría retirarme en el Azteca, realmente no fue así. Porque si fuera de dónde me gustaría retirarme, me gustaría retirarme en Guadalajara, que fue donde empecé, donde se me vio nacer, ahora sí que eso es lo que me gustaría”.

El Azteca no sería la casa de la última pelea de Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Al profundizar sobre las negociaciones para subir al ring en la capital del país, el monarca confirmó la cercanía del proyecto: “Pero en el Azteca obviamente hay pláticas, ya platiqué con Emilio Azcárraga, tuvimos un zoom y es muy real la posibilidad de pelear en el Azteca. Como lo digo, no sería para mi última pelea, sería algo a corto plazo, me hace mucha ilusión”.

La inspiración para concretar esta velada surgió tras su presencia en las gradas durante el Mundial 2026, donde la atmósfera que acompañó a la selección mexicana lo convenció de vivir esa experiencia como protagonista de un combate de boxeo. Con este panorama resuelto, la despedida del campeón apunta a Guadalajara para cerrar su trayectoria profesional, donde la futura construcción del nuevo estadio del Atlas asoma como el marco perfecto.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez desmintió que su pelea de retiro vaya a ser en el Azteca.

desmintió que su pelea de retiro vaya a ser en el Azteca. Saúl “Canelo” Álvarez planea realizar su última contienda profesional en Guadalajara.

planea realizar su última contienda profesional en Guadalajara. Emilio Azcárraga y Canelo Álvarez negociaron la posibilidad de pelear en el Estadio Azteca.