Este miércoles se lleva a cabo la semifinal de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athletic Club. Ambos conjuntos están buscando llegar a la Gran Final de la competencia y aunque la escuadra rival de los blaugranas tiene un plantel más limitado, en este encuentro también va a prescindir del apoyo de Nico Williams.

Hace unos minutos se reveló la alineación que estará utilizando el Athletic con la idea de hacer la sorpresa de vencer al equipo de Hansi Flick, pero entre las novedades que tiene la plantilla es la ausencia de Nico, quien empezaría este encuentro desde el banquillo y que llamó la atención en que en un duelo tan importante no salga.

¿Por qué no juega Nico Williams?

La razón por la cual no está considerado en este duelo por Ernesto Valverde sería meramente táctica y es que tomando en cuenta que de los 21 partidos disputados ha conseguido tres anotaciones, lo ideal es que cuando el equipo blaugrana baje la presión de juego, sea precisamente Nico quien ingrese al terreno de juego.

Hay que recalcar que por parte del Barcelona, ellos tampoco contarán con Lamine Yamal debido a molestias físicas, por lo que en ese tema no tendrán tanto peligro y es muy probable que en la parte complementaria decida el Athletic hacer uso del español para así buscar el resultado en el encuentro ante una escuadra muy poderosa.

Cabe mencionar que quien resulte ganador de este encuentro tendrá que ver quién sale vencedor del partido del día de mañana jueves entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y medirse en la Gran Final del torneo español, por lo que se espera que esa ausencia de Nico no termine pesando para la plantilla de Valverde esta noche.

En síntesis