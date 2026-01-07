Es tendencia:
¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026?

El atacante no será de la partida en las semifinales de la Supercopa ante Bilbao y esperará su oportunidad en el segundo tiempo.

Por Ramiro Canessa

Lewandowski va al banquillo ante Bilbao.
© Getty ImagesLewandowski va al banquillo ante Bilbao.

Barcelona se mide ante Athletic Club de Bilbao desde las 13:00 hs de la CDMX por la primera semifinal de la Supercopa de España 2026. El equipo de Hansi Flick espera ganar para pasar a la final y esperar por Atlético Madrid o Real Madrid que juegan mañana.

Barcelona recibió otra novedad importante en la previa de la semifinal de la Supercopa de España 2026 frente al Athletic Club. En esta ocasión, Robert Lewandowski no será parte del once inicial y comenzará el encuentro desde el banco de suplentes, una decisión que sorprendió a muchos.

A diferencia de otros casos, la ausencia del delantero polaco desde el arranque responde exclusivamente a una decisión técnica del cuerpo técnico. El entrenador optó por modificar el esquema ofensivo y administrar esfuerzos, pensando en el desarrollo del partido y en la seguidilla de compromisos.

Lewandowski estará disponible como alternativa ofensiva y podría ingresar en la segunda mitad si el contexto del partido lo requiere. Su experiencia y capacidad goleadora lo convierten en una opción clave para intentar destrabar el encuentro y buscar el pase a la final.

Los titulares de Barcelona

  • Joan Garcia
  • Balde
  • Cubarsí
  • Ferran
  • Pedri
  • Raphinha
  • Fermín
  • F. De Jong
  • Kounde
  • Eric
  • Roony
Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

Sigue GRATIS y EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club: transmisión minuto a minuto de la Supercopa de España

