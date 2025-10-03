En tiempos en los que el boxeo le está dando la oportunidad de subirse al cuadrilátero a viejas figuras que supieran brillar en otra época, todos se ilusionan con ver a sus ídolos una última vez en un ring. En ese sentido, se generó revuelo acerca de una posible vuelta de Juan Manuel Márquez, pero Dinamita fue muy contundente con sus dichos.

El excampeón del mundo, que actualmente tiene 52 años, se muestra cercano al boxeo con sus análisis de las peleas más importantes del planeta, por lo que está muy al tanto de lo que sucede en el deporte. Sin embargo, por el momento no encuentra la motivación suficiente como para colocarse los guantes una vez más.

La respuesta de Márquez sobre una posible vuelta al box

Claro, el principal incentivo con el que cuentan las leyendas es el del dinero, algo que Márquez sabe muy bien y no niega, lo que lo lleva a reflexionar que nunca hay que cerrarle la puerta del todo a las oportunidades. En ese contexto, Juan Manuel afirmó que no es algo que esté en sus planes, pero que no se atreve a decir que jamás lo haría, siempre y cuando no llegue una oferta que sea irresistible.

“Nunca digas no, pero vamos a ver. Por eso me retiré, para ya no regresar y sigo en esa línea. Pero vamos a ver, porque ahora todo el mundo se sube al ring por el billete. Que no lo haga yo…”, expresó Márquez ante los medios de manera contundente en un evento en Guadalajara.

Juan Manuel Márquez no descartó del todo una última vez sobre un cuadrilátero. (GETTY IMAGES)

La última pelea de Juan Manuel data del año 2014, cuando en mayo se enfrentó a Mike Alvarado. Felizmente para él y para todo el deporte mexicano fue una jornada exitosa, ya que el combate terminó en victoria para Dinamita. Sin embargo, eso fue un tanto anecdótico y es que el legado de Márquez es imborrable y se retiró con honores y un impresionante récord de 56-7-1, algo que muy pocos pudieron conseguir a lo largo de la historia.