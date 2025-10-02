Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Juan Manuel Márquez volvió a apuntar contra Canelo Álvarez: “Le hizo falta…”

El tapatío continúa siendo señalado por su caída inesperada ante el estadounidense.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez sigue recibiendo críticas luego de perder con Terence Crawford.
© Getty ImagesCanelo Álvarez sigue recibiendo críticas luego de perder con Terence Crawford.

Canelo Álvarez quedó en deuda en su pelea ante Terence Crawford. Saúl no pudo defender con éxito su corona indiscutida del peso supermediano y quedó expuesto ante un rival que ascendió dos categorías de un solo tirón para desafiar al tapatío. En ese contexto, nuevas críticas aparecieron sobre el entorno del excampeón que no brilló como se esperaba en Las Vegas.

Publicidad
No es Canelo Álvarez: el mejor de la generación actual del boxeo para Terence Crawford

ver también

No es Canelo Álvarez: el mejor de la generación actual del boxeo para Terence Crawford

Márquez explicó lo que le faltó a Canelo para vencer a Crawford

Para alguien experimentado como Juan Manuel Márquez, que sabe muy bien lo que es vencer a enormes figuras, tal vez la deuda pendiente que se le señala constantemente a Álvarez, reflexionó acerca de la presentación de su compatriota y fue contundente. Para Dinamita, Saúl pecó de falta de estrategia al no saber como resolver lo que le propuso Bud.

Le hizo falta estrategia a Canelo Álvarez, le hizo falta esquina, por qué no decirlo. Le hizo falta un poquito de poderle decir: ‘No tires nada más golpes de poder, tira combinaciones. Crawford te está golpeando, contragolpéalo también tú, tú lo sabes hacer bien'”, comentó Márquez en Izquierdazo.

Juan Manuel Márquez volvió a criticar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Juan Manuel Márquez volvió a criticar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

A lo que agregó: “Y el Canelo hace bien el contragolpe, creo que en ese sentido le hizo falta un poco más de estrategia, llevar un plan de trabajo. No sé si fueron confiados en que el peso iba a ser un punto importante, que con los golpes de poder iban a darle resultado”, concluyó Juan Manuel Márquez. “Pero creo que hizo falta eso la estrategia”.

Canelo Álvarez sabe cuánto tiempo estará de baja tras ser operado de su codo

ver también

Canelo Álvarez sabe cuánto tiempo estará de baja tras ser operado de su codo

Lo que señala Márquez es repetitivo por aquellos que analizan la última presentación de la estrella mexicana. La pasividad de Canelo fue duramente castigada por los expertos que se mostraron muy desilusionados con la derrota de Álvarez ante un rival que, en la previa, no tenía muchas posibilidades de salir del cuadrilátero con la mano en alto debido a la diferencia de peso que podía llegar a existir.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Eddy Reynoso defiende a Canelo Álvarez de las críticas
Boxeo

Eddy Reynoso defiende a Canelo Álvarez de las críticas

Erik Morales defendió a Canelo Álvarez de las críticas
Boxeo

Erik Morales defendió a Canelo Álvarez de las críticas

La dura crítica de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez
Boxeo

La dura crítica de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez

Revelan el estado de salud de Ignacio Ambriz tras comentarios de aficionados de León
Liga MX

Revelan el estado de salud de Ignacio Ambriz tras comentarios de aficionados de León

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo