Canelo Álvarez quedó en deuda en su pelea ante Terence Crawford. Saúl no pudo defender con éxito su corona indiscutida del peso supermediano y quedó expuesto ante un rival que ascendió dos categorías de un solo tirón para desafiar al tapatío. En ese contexto, nuevas críticas aparecieron sobre el entorno del excampeón que no brilló como se esperaba en Las Vegas.

Márquez explicó lo que le faltó a Canelo para vencer a Crawford

Para alguien experimentado como Juan Manuel Márquez, que sabe muy bien lo que es vencer a enormes figuras, tal vez la deuda pendiente que se le señala constantemente a Álvarez, reflexionó acerca de la presentación de su compatriota y fue contundente. Para Dinamita, Saúl pecó de falta de estrategia al no saber como resolver lo que le propuso Bud.

“Le hizo falta estrategia a Canelo Álvarez, le hizo falta esquina, por qué no decirlo. Le hizo falta un poquito de poderle decir: ‘No tires nada más golpes de poder, tira combinaciones. Crawford te está golpeando, contragolpéalo también tú, tú lo sabes hacer bien'”, comentó Márquez en Izquierdazo.

Juan Manuel Márquez volvió a criticar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

A lo que agregó: “Y el Canelo hace bien el contragolpe, creo que en ese sentido le hizo falta un poco más de estrategia, llevar un plan de trabajo. No sé si fueron confiados en que el peso iba a ser un punto importante, que con los golpes de poder iban a darle resultado”, concluyó Juan Manuel Márquez. “Pero creo que hizo falta eso la estrategia”.

Lo que señala Márquez es repetitivo por aquellos que analizan la última presentación de la estrella mexicana. La pasividad de Canelo fue duramente castigada por los expertos que se mostraron muy desilusionados con la derrota de Álvarez ante un rival que, en la previa, no tenía muchas posibilidades de salir del cuadrilátero con la mano en alto debido a la diferencia de peso que podía llegar a existir.