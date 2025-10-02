Ambos obtuvieron menos de lo que esperaban. Isaac Cruz quería una revancha con Ángel Fierro, pero Tashiro tuvo problemas para dar el peso y el duelo quedó cancelado. Por el lado de Lamont Roach, la intención era un desquite con Gervonta Davis, el cual tenía fecha para agosto, aunque Tank eligió otros caminos y todo quedó en la nada. Ahora, el mexicano y el estadounidense compartirán el cuadrilátero.

Lejos de quedarse esperando por otras oportunidades, tanto Cruz como Roach aceleraron los motores y se pusieron de acuerdo para enfrentarse en la que puede ser una de las peleas del año si regalan el espectáculo que prometen. En ese sentido, el que confirmó la noticia fue el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

El mandamás del CMB anunció que el duelo se desarrollará el próximo 6 de diciembre en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Aún resta definir el estadio exacto y que se anuncie el duelo de manera oficial por la promotora encargada de la organización del evento, PBC.

Isaac Pitbull Cruz está listo para regresar al boxeo antes de fin de año. (GETTY IMAGES)

“6 de diciembre en San Antonio, Texas, gran función para cerrar el año con PBC, con Tom Brown, Luis de Cubas y el Pitbull ahí en la pelea estelar contra Lamont Roach, que le dio la pelea de su vida a Gervonta Davis. Entonces va a ser un gran evento”, expresó Sulaimán ante los medios.

De esta manera, el boxeo confirmó que comenzará a cerrar el año con una contienda verdaderamente espectacular. Luego de ganarse una oportunidad de oro por la excelente pelea que entregó ante Davis, Roach enfrentará a un Cruz que todavía busca consolidarse como una estrella del deporte mexicano.