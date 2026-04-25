Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo: a qué hora es la pelea y cómo ver EN VIVO

Se acerca el final de abril y con él la posibilidad de disfrutar un nuevo capítulo en la carrera de Julio César Chávez Jr. El hijo de la leyenda tendrá su segunda presentación del año tras la primera en enero y lo hará ante el colombiano Jhon Caicedo con la misión de ganar y acercarse al sueño máximo de pelear por un título del mundo.

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El máximo anhelo de Chávez Jr. es culminar su carrera como campeón, por lo que dejar atrás de manera segura este tipo de combates antes rivales de menor es fundamental para sus aspiraciones. Sin embargo, Caicedo buscará amargar la fiesta y obtener la notoriedad que tanto desea.

¿A qué hora es la pelea entre Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo?

Tomando en cuenta que la transmisión de la velada comenzará a las 20:00 hs aproximadamente en Ciudad de México y que hay varios combates preliminares antes de la estelar, podemos afirmar que la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jhon Caicedo no comenzará antes de las 23:00hs de CDMX.

Horario de la pelea aproximado por país:

02.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (madrugada de domingo)

01.00: Bolivia y Venezuela (madrugada de domingo)

00.00: Ecuador, Perú, Colombia

23.00: México

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Dónde ver en vivo la pelea Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo

Afortunadamente para los fanáticos interesados, el evento sí será transmitido por televisión abierta. Los aficionados lo tendrán en la grilla disponible de señal abierta o de cable. En México, la opción para disfrutar del espectáculo es única: TV Azteca.

Todos los combates de la cartelera

Jorge Adriano vs. Ricardo Bañuelos | Peso ligero

| Peso ligero José Hernández vs. Fernando Quiñones | Peso mediano

| Peso mediano Jaret González vs. Edgar “Solitario” Alor | Peso mosca

| Peso mosca Roberto Chávez vs. Manuel Hernández | Peso supermediano

| Peso supermediano Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo | Peso crucero

En síntesis

Julio César Chávez Jr. peleará contra Jhon Caicedo este sábado por la noche en México.

peleará contra este sábado por la noche en México. El combate estelar iniciará aproximadamente a las 23:00 horas del Centro de México.

del Centro de México. La transmisión del evento en territorio mexicano será exclusiva a través de TV Azteca.