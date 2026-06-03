El periodista argentino reveló el futuro del futbolista que viene de brillar en el equipo universitario la temporada pasada.

Pumas tuvo una gran temporada y logró llegar hasta la final del campeonato, aunque no pudo quedarse con el título tras caer ante Cruz Azul. Más allá de la derrota, el subcampeonato dejó sensaciones positivas dentro del club, que considera que el proyecto deportivo va por buen camino.

Publicidad

Encuesta¿Pumas podrá ser campeón en 2026? ¿Pumas podrá ser campeón en 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Uno de los futbolistas más destacados del equipo fue Jordan Carrillo. El mediocampista llegó durante el anterior mercado de pases en condición de préstamo procedente de Santos Laguna y rápidamente logró ganarse un lugar dentro del once titular gracias a sus actuaciones.

El nivel que mostró no pasó desapercibido dentro del futbol mexicano. Durante las últimas semanas comenzaron a surgir rumores que lo vinculaban con equipos importantes como Chivas y América, dos clubes que, según distintas versiones, seguían de cerca su situación pensando en una posible incorporación para el próximo torneo.

Además, al pertenecer a Santos Laguna, también se habló de la posibilidad de que los Guerreros interrumpieran el préstamo para negociar una venta definitiva. Se dijo que pedirían entre 5 y 7 millones de dólares para desprenderse de sus servicios.

Publicidad

Jordan Carrillo continúa en Pumas

Sin embargo, en las últimas horas César Luis Merlo confirmó una noticia que llevó tranquilidad a los aficionados universitarios. Jordan Carrillo continuará en Pumas y no regresará a Santos Laguna en este mercado.

El atacante le hizo saber a la directiva de los Guerreros que se siente cómodo en Universidad y que no tiene intención de volver, ni siquiera para facilitar una posible transferencia a otro equipo. Por lo tanto, cumplirá su préstamo hasta fines de 2026 y recién ahí se definirá que pasará con él.

Publicidad

En sintesis