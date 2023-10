La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) sigue atónita mientras el COI continúa guardando silencio en todos los aspectos, particularmente en aquellos relacionados con los graves errores y violaciones cometidos por C.K. Wu, ex miembro del COI y miembro de la Junta Ejecutiva bajo cuyo liderazgo la AIBA fue una verdadera farsa con quiebras y corrupción a todos los niveles. Se pueden ver huellas de estas acciones destructivas en los recientes torneos de boxeo organizados bajo el paraguas del COI.

La IBA da la bienvenida y aprecia el alto nivel de organización de los Juegos Asiáticos en Hangzhou, China, logrado por el gobierno chino y el Comité Organizador Local, quienes canalizaron importantes recursos en la gestión de los Juegos y, en consecuencia, en el desarrollo deportivo. Sin embargo, es desalentador ver que un gran espectáculo deportivo se ve eclipsado por los errores de algunos R&J.

Tras el tremendo error cometido por el COI al retirar su reconocimiento, la IBA sigue decepcionada por no haber participado en los Juegos Asiáticos ni haber sido consultada en ningún momento y destaca la importancia de mantener la integridad de los funcionarios de las competiciones al más alto nivel posible. y no aceptar actuaciones deficientes.

Con esto, la IBA ha dado un ejemplo de arbitraje y evaluación de alto nivel en sus eventos de perfil, tanto en el Campeonato Mundial de Boxeo masculino como femenino en Tashkent y Nueva Delhi, respectivamente. Este nivel continúa con nuestro último programa de Noche de Campeones, con funcionarios que se aseguran de que nuestro espectáculo clave se mantenga en el punto adecuado para que el mundo vea nuestro valor claro y nuestro desarrollo profesional continuo.

El número más bajo de participantes en el torneo olímpico de boxeo en años generó una gran demanda de cuotas para París 2024. En tales circunstancias, es posible que nunca se revele quién es el verdadero campeón. La IBA se esfuerza por garantizar que cada actuación de cada boxeador importe en función de sus méritos dentro del ring, excluyendo la influencia de los funcionarios de la competencia con respecto a los resultados finales.

La ausencia de experiencia en la materia por parte de la IBA ha generado importantes preocupaciones entre los miembros, desde el nivel de arbitraje hasta el uso de la revisión del combate. La revisión de la pelea analiza automáticamente las decisiones divididas, con referencia a análisis y estudios previos (más del 90%), que la mayoría de los resultados controvertidos circulan en torno a decisiones divididas. La IBA cree que la regla de revisión de peleas se aplicará en las eliminatorias de boxeo y en el torneo de boxeo de París 2024 para garantizar resultados justos que minimicen el número de errores críticos de R&J. La IBA tiene la experiencia necesaria a este respecto y está dispuesta a compartir su conocimiento y experiencia para proteger a los atletas.

“Recibí muchas quejas de los atletas y delegaciones de equipos que participaron en el torneo de boxeo de los Juegos Asiáticos. Todos están preocupados por los múltiples errores de R&J. Dicho esto, la IBA no participa en este torneo debido a la sesión del COI y su controvertida decisión”, afirmó el presidente de la IBA, Umar Kremlev.

“La gestión de la integridad en todos los aspectos debe ser lo primero y lo más importante en cualquier competición de boxeo. Desafortunadamente, los atletas enfrentaron problemas en la competencia bajo la supervisión de la Unidad de Boxeo del COI, donde no existe un proceso de investigación riguroso realizado al mismo nivel que la IBA, que es administrada con tecnologías de inteligencia artificial de última generación por expertos independientes muy respetados. involucrado. Las verificaciones de antecedentes que proporciona la Unidad de Boxeo pueden no ser lo suficientemente completas para garantizar la mejor calidad de la competencia. Esto se ha verificado con una serie de funcionarios de “alto riesgo” que han sido retirados de la competencia por la IBA y que, de hecho, han sido seleccionados y utilizados en eventos de clasificación olímpica. Además, la ausencia de una regla de revisión del combate permite que los errores de los jueces queden impunes o sin resolver, ya que no existe ningún mecanismo para revocar o al menos "revisar" su decisión", añadió el presidente Kremlev.

Continuó diciendo: “Estamos preocupados por nuestros atletas que están en el corazón de la IBA. Cada pelea es importante en cada etapa del desarrollo y, de hecho, de la competencia. El precio de la ausencia de la IBA es extremadamente alto y esto impacta significativamente en los sueños de muchos boxeadores. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que se cumplan los niveles más altos de integridad. Habiendo recibido numerosas quejas de varias Federaciones Nacionales en cuanto a resultados, no sólo por el nivel de arbitraje en China, sino desde el inicio de las pruebas clasificatorias europeas en Polonia. A esto último siguió el torneo de clasificación africano en Dakar, que estuvo marcado por ciertas quejas y en el que también participaron funcionarios de alto riesgo. La IBA permanece al margen sólo para dirigir las preocupaciones de las Federaciones Nacionales al COI para sus aclaraciones y acciones relevantes. La IBA está dispuesta a ofrecer cualquier ayuda al COI para evitar este tipo de situaciones por el bien de nuestros boxeadores”.

"La IBA es la sede del boxeo y siempre protegerá los intereses de sus boxeadores y de la familia del boxeo en todos los niveles, independientemente de qué entidad esté a cargo de la organización de los torneos", concluyó el presidente de la IBA.