Que el Inter Miami haya posado sus ojos sobre Germán Berterame revolucionó el mercado de fichajes de la Liga MX. Desde Florida están dispuestos a pagar la clausula de rescisión de 15 millones de dólares por el centrodelantero y, aunque todavía no se concretó el traspaso de forma oficial, lo cierto es que restarían detalles para que esto suceda. Ahora depende de Monterrey ver cómo invierte el dinero que ingresa para reemplazar al argentino…

En ese sentido, Bolavip le consultó a la Inteligencia Artificial cuáles podrían ser algunas opciones viables para contratar una figura de primer nivel con el presupuesto que se tiene y las opciones fueron más que interesantes. Esto significa que, aunque Rayados va a extrañar a su goleador, también es cierto que está ante la posibilidad de dar un golpe de efecto en el mercado.

Una por una: las figuras que podría buscar Rayados tras la venta de Berterame

Para Gemini, las opciones más potables por su realidad y valor de mercado son más que interesantes. Empezando por Julián Quiñones, el ex del América, la lista pasó por nombres de primer nivel como Jonathan Calleri, Rafael Santos Borré, Ezequiel Ávila y Carlos Vinícius.

Julián Quiñones (Al-Qadsiah / Arabia Saudita)

Es el nombre que más suena en el entorno regio para suplir a Berterame.

¿Por qué él? Conoce la ciudad, la liga y es garantía de rendimiento inmediato. Su paso por Arabia podría facilitarle una salida si el jugador desea volver a la competitividad del continente americano pensando en el Mundial 2026.

Viabilidad económica: Su valor de mercado ronda los 12-15 millones de euros, por lo que la venta de Berterame cubriría casi la totalidad de su traspaso. Sería un movimiento "bomba" mediático y deportivo.

Jonathan Calleri (São Paulo / Brasil)

Un delantero probado, guerrero y capitán, ideal para la exigencia de la afición de Monterrey.

¿Por qué él? Calleri es sinónimo de entrega y goles. Aunque tiene una edad más avanzada (32 años en 2026), su rendimiento en Brasil sigue siendo top. Sería una solución inmediata de “rendimiento garantizado”.

Viabilidad económica: Su costo de transferencia sería considerablemente menor a los 15 millones (posiblemente entre 6 y 8 millones), lo que dejaría a Rayados con un remanente importante para reforzar otra posición o pagar un sueldo alto.

Rafael Santos Borré (Internacional / Brasil)

Perfil: “El delantero total”. Presiona, juega y define.

“El delantero total”. Presiona, juega y define. Situación: Llegó a Inter en 2024 por unos 6-7 millones de euros. Aunque tiene contrato hasta 2028, en Brasil la competencia es feroz. Si Rayados pone 10-12 millones de dólares sobre la mesa, Inter recupera su inversión con ganancia y Rayados se lleva al 9 titular de la Selección Colombia.

¿Por qué él? Es el reemplazo perfecto de Berterame en cuanto a sacrificio y movilidad, pero con mayor jerarquía internacional (ex River, Eintracht Frankfurt).

Ezequiel “Chimy” Ávila (Real Betis / España)

Perfil: “El Guerrero”. Carácter, potencia y garra argentina con ritmo europeo.

“El Guerrero”. Carácter, potencia y garra argentina con ritmo europeo. Situación: En el Betis rota titularidad. A sus 31-32 años, un contrato “estrella” en México es tentador. Su pase costaría entre 3 y 5 millones de dólares .

¿Por qué él? Sería el favorito de la afición en dos partidos por su entrega. Además, puede jugar tirado a una banda o como doble punta. Su asociación con Sergio Canales (se conocen de LaLiga) y Óliver Torres sería natural, hablando el mismo "idioma futbolístico".

Carlos Vinícius (Fulham – Cedido en Grêmio/Brasileirao)