El Estadio Universitario será anfitrión de un plato fuerte en el cierre del miércoles futbolero en el Clausura 2026. El mítico ‘Volcán’ recibirá en su campo a dos tradicionales equipos: Tigres UANL se verá las caras ante Pumas UNAM, por la segunda jornada del torneo. El día pone punto final con un espectáculo sensacional en Nuevo León.

El dueño de casa inició la nueva campaña con el pie derecho, al haber logrado traerse un triunfo de su visita a Atlético San Luis: fue 2-1 a domicilio. Ahora, los ‘Felinos’ buscarán su segunda victoria consecutiva para mantenerse siempre en lo más alto de la tabla de posiciones. Para ello, deberán superar a los siempre duros ‘Universitarios’.

En la antesala de este enfrentamiento, se dieron a conocer las formaciones de ambos contrincantes para el juego, y hay novedades. La sorpresa más destacada es la ausencia de Ángel Correa en el equipo titular de Tigres. El delantero argentino quedó afuera del once inicial del cuadro regio para recibir a Pumas esta noche y muchos se preguntan qué ocurrió.

Lo cierto es que el atacante se sumó más tarde a las prácticas porque le dieron más días de descanso que a otros y eso demoró su puesta a punto. Mientras que el común de la plantilla estuvo lista para el debut del fin de semana pasado, el ex Atleti se incorporó unos días después. Así, todos los trabajos que el grupo había hecho con anterioridad él los tuvo más recientemente.

No obstante, desde inicio de semana ya se estuvo entrenando al parejo y Tigres UANL tendrá a Ángel Correa a disposición para ver sus primeros minutos en el complemento. El argentino no presenta ningún tipo de lesión ni problema físico, y está listo para jugar si Guido Pizarro lo considera necesario este miércoles en el Volcán.

Este Torneo Clausura, sin ninguna duda, será visto como una revancha personal para Correa, que terminó la temporada pasada con una frustración a tope. Él erró el penal con el que Tigres perdió aquella final con Toluca, y más allá de haber hecho tantos goles en la campaña, sintió toda la culpa. Por ello, intentará nuevamente trabajar para llevar a su equipo a la gloria en la Liga MX.

Además de Ángel Correa, Diego Lainez y André Pierre Gignac tampoco saldrán de arranque. La alineación confirmada de Tigres para enfrentar a Pumas UNAM será la siguiente: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Osvaldo Rodríguez; Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Uriel Antuna, Juan Brunetta, Marcelo Flores; Nicolás Ibáñez.

