Más allá de que en su pelea anterior ante William Scull se había llevado la victoria por decisión de los jueces, Canelo Álvarez ya no había estado a la altura de las circunstancias, ya que el nivel que mostró no fue el esperado. Este sábado por la noche, volvió a ocurrir lo mismo en Las Vegas frente a Terence Crawford, en el duelo por el título indiscutido del peso supermediano en las 168 libras.

El boxeador tapatío perdió por decisión unánime ante Crawford y su derrota sorprendió al mundo del boxeo, ya que en los papeles era el favorito. Sin embargo, el estadounidense terminó dando el batacazo y demostrando un nivel superior en el ring.

Las críticas hacia Canelo no tardaron en llegar, ya que en esta y en sus últimas peleas su desempeño no ha sido el de una leyenda del boxeo, dejando claro que le queda poca carrera por delante. Muchos aficionados y expertos coinciden en que necesita replantear su futuro si quiere mantener su legado intacto.

Uno de los más lapidarios y que generó polémica con sus declaraciones fue David Faitelson, periodista mexicano, quien lo destrozó en redes sociales tras la caída ante Crawford. Sus palabras encendieron el debate entre aficionados y analistas sobre el futuro del mexicano.

El duro mensaje de David Faitelson

El contundente mensaje de Faitelson fue: “‘El Canelo’ tiene que empezar a pensar seriamente en el retiro… Ya fue lo que le alcanzó para ser… No tiene más”, publicado en su cuenta de X, sentenciando el futuro del mexicano, que ahora deberá tomar una decisión sobre lo que viene.

Además, Faitelson no dudó en llenar de elogios al estadounidense que se consagró como nuevo campeón tras destronar a Canelo: “¡Qué pelea de Crawford! Impresionante demostración… El nuevo campeón supermediano indiscutido…”.