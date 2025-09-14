El mundo del boxeo está más que sorprendido por la durísima derrota que sufrió Canelo Álvarez este sábado frente a Terence Crawford en Las Vegas ya que todos creían que el boxeador mexicano iba a ser el ganador. Sin embargo, el estadounidense que estaba muy confiado por poder dar el batacazo desde antes del comienzo de la misma, fue ampliamente superior en el ring y la ganó por decisión unánime de los jueces.

Las tarjetas de los jueces fueron todas a favor de Crawford: 116-112, 115-113 y 115-113. Canelo, por su parte, ahora deberá enfocarse en prepararse de la mejor manera para poder recuperarse del nuevo golpe que sufrió en su carrera este fin de semana.

Los líderes de opinión de México no tardaron en reaccionar a la caída del tapatío ante el estadounidense y muchos criticaron a Canelo tras su flojo rendimiento en el ring.

“‘El Canelo’ tiene que empezar a pensar seriamente en el retiro… Ya fue lo que le alcanzó para ser… No tiene más”, expresó el periodista David Faitelson en sus redes sociales con un fuerte mensaje para el mexicano que no estuvo a la altura de la pelea.

“Canelo Álvarez fue exhibido, fue humillado, no tuvo ningún recurso en contra de Crawford. Este último lo contragolpeó, le boxeo en corto, le metió muchos mejores golpes. Le defendió en términos generales lo que pudo hacer Canelo. Álvarez está acabado. Desde su último combate que fue contra William Scull lució muy mal. Si no cambia de esquina, si no cambia de entrenador no va a revivir”, expresó Álvaro Morales en ESPN.

Fernando Schwartz también fue contundente y cree que la carrera del tapatío llegó a su fin luego de su actuación: “Ven cuando tiene enfrente a un boxeador de verdad. ENORME CRAWFORD. 13 de septiembre se acabó la carrera construida de Canelo”.

“El norteamericano Terence Crawford venció a Canelo por decisión unánime en 12 rounds y le arrebató los Títulos Mundiales de Peso Supermedio. Le dio una cátedra de boxeo, con mejor técnica en ataque y defensa, movilidad, astucia y más efectividad. ¡Lo llevó a la escuela!”, escribió Eduardo Camarena en su cuenta de X.

Las declaraciones de Canelo Álvarez tras la derrota

“Me siento bien, quiero darle las gracias a toda la gente que vino aquí a apoyarme. Una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, tengo mi familia. Entrené muy bien, mis respetos para Crawford, hice lo que tenía que hacer. Vine a la vida a tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré“, fue lo que dijo Canelo tras su derrota.

