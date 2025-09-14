Mientras ganó 50 millones por vencer a Canelo Álvarez, el dinero que acumuló Terence Crawford en su carrera

La derrota de Canelo Álvarez en Las Vegas ante Terence Crawford sorprendió al mundo del boxeo. El mexicano partía como favorito, pero el estadounidense se mostró muy superior en el ring y se quedó con la victoria por decisión unánime de los jueces.

El triunfo no solo fue un golpe deportivo, sino también un enorme negocio para Crawford. Por medirse al tapatío, el púgil nacido en Nebraska habría obtenido cerca de 50 millones de dólares, una cifra que refleja el peso de la pelea en el mercado.

Aunque en un inicio Crawford comentó en el podcast Ring Champs que su bolsa asegurada sería de 10 millones, distintos reportes señalan que el monto final podría llegar hasta los 50 millones. Esto debido a incentivos y cláusulas extra que formaron parte del contrato.

La fortuna que acumula Terence Crawford

Más allá de esta pelea, la carrera del estadounidense le ha permitido construir una sólida base económica que seguramente siga creciendo. Según estimaciones de Celebrity Net Worth, el boxeador cuenta con una fortuna de 30 millones de dólares.

Está lejos de los números de Canelo Álvarez, quien supera los 900 millones de dólares de acuerdo con Sportico, pero lo de Crawford no deja de ser un logro notable para un peleador que se ha ganado su lugar entre los mejores del mundo.

Con este triunfo y la bolsa millonaria, Crawford no solo escribió un capítulo histórico en el boxeo, sino que también consolidó su posición como uno de los púgiles más importantes de la actualidad que ahora buscará seguir venciendo a los más importantes.