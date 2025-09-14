Sin dudas que Terence Crawford dio la sorpresa del año en el boxeo. Aunque pocos pensaban que podía ser capaz de derrotar a Canelo Álvarez por la diferencia que podía llegar a existir sobre el cuadrilátero, lo cierto es que el estadounidense dominó las acciones casi que de principio a fin. Tras la consagración, no ocultó su emoción.

Terence Crawford no confirmó si seguirá boxeando

Crawford sabía que había hecho el trabajo, que lo que más había buscado estaba hecho. Por esa razón, a la hora de escuchar el veredicto final de los jueces que votaron la pelea, se arrodilló sobre la lona y estalló en emoción cuando lo anunciaron como el nuevo campeón indiscutido del peso supemediano. Posteriormente, agradeció.

Terence nunca eligió el hablar basura, más bien todo lo contrario, ya que se mostró callado, respetuoso con Canelo y listo para demostrarle al mundo lo que tenía que hacer. Cuando culminó con el trabajo, tomó el micrófono y expresó que no sabe si seguirá boxeando o si se retirará, que solamente quiere disfrutar lo conseguido: “No sé, me voy a sentar con mi equipo, vamos a hablar. Gracias a todos los que creyeron en mí y a los que no también. Fue un gran evento”.

Siguiendo con el papel por el que optó tomar durante toda la previa de la pelea, Crawford fue breve con sus palabras y no se salió del libreto. Lo que todos los aficionados del deporte esperan ahora es que se confirme si seguirá boxeando, para darle una revancha a Canelo, o si dará un paso al costado con la gloria obtenida.

Crawford ya tiene 37 años, se consagró en el primer campeón indiscutido en tres divisiones distintas y poco más pareciera quedarle por conseguir en el deporte. Tras obtener la victoria más importante de su carrera y extender su récord a 42-0, el colgar los guantes no parece una opción muy descabellada y es por esa razón que Bud no quiso confirmar lo que sucederá.

