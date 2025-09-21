Por esta razón Mike Tyson peleará ante Floyd Mayweather

Luego de su última presentación en noviembre del año pasado ante Jake Paul, todos pensaron que se trataría del fin de Mike Tyson en el boxeo. Con una actuación muy deslucida, la leyenda se llevó a casa una fortuna y acomodó su economía, pero dejó a los aficionados con la deuda pendiente de ver un mejor espectáculo. Ahora, se confirmó que Iron Mike enfrentará a Floyd Mayweather y todos se preguntan por qué. Él mismo lo responde.

ver también El promotor Eddie Hearn da su parecer de una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Aún si fecha oficial ni lugar, se sabe que en 2026 se subirán al mismo cuadrilátero Tyson y Mayweather. En una nueva exhibición para ambos, el boxeo se sacará las ganas de ver a dos de la glorias más grandes en la historia del deporte compartiendo el ring. En ese sentido, Mike reveló las razones que lo llevaron a aceptar este nuevo desafío y no dudó en contar detalles familiares.

Mike Tyson confesó por qué peleará con Floyd Mayweather

Tyson confesó que tuvo una conversación profunda con su hijo de 14 años, el cual le preguntó por qué iba a pelear con Mayweather, a lo que Mike le reveló que se debía a que no puede hacer otra cosa que no sea lanzar golpes sobre un cuadrilátero. Además, la motivación del dinero también es un factor que influye demasiado a la hora de tomar decisiones.

Publicidad

Publicidad

Las leyendas confirmaron el duelo más espectacular de todos los tiempos. (GETTY IMAGES)

“Tengo un hijo de 14 años, y mi hijo me preguntó: ‘¿Por qué? ¿Por qué haces esto?’. Por un momento no supe qué decir. Me sentí triste. Le dije: ‘Porque soy el mejor que jamás haya hecho esto’. Por eso. No lo entendió, pero le dije: ‘Tengo que hacerlo, es lo único que sé hacer’. Mira, gané más dinero a los 50 que a los 20. Y solo tuve, ¿cuántas?, cuatro peleas a lo largo de mis 50. Es muy interesante. Desde esa perspectiva, ahora tengo 60 años. El dinero no significa nada. Puedo cuidar de la gente que quiero”, relató Tyson en Today Show.

ver también “Noquearía a Canelo Álvarez hoy mismo”

Tyson fue muy claro con sus comentarios. El hecho de haber vivido para el boxeo le hace muy complicado el alejarse definitivamente de la actividad a la que le dedicó tantos años de su vida. A su vez, como las pagas son mucho más grandes que en su mejor época, eso se transforma en una condición que Iron Mike no puede dejar pasar, pensando en tener una mejor vida.

Publicidad