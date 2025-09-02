El mundo del boxeo se prepara para una de las peleas más importantes y esperadas del 2025. Canelo Álvarez se medirá ante Terence Crawford en un duelo que promete mucho ya que ambos boxeadores se están desafiando desde hace varios meses.

El próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas el tapatío y el estadounidense pelearán por el título indiscutible de peso súper mediano. Canelo va con el objetivo de retener el título que tiene en sus manos, mientras que Crawford buscará dar el batacazo.

Los experimentados del boxeo ya empiezan a palpitar este duelo que ya está dando que hablar desde hace un largo tiempo y ahora fue el turno de un histórico como Mike Tyson, quién eligió a su favorito pero que sabe que no será fácil.

Las declaraciones de Tyson

“Quiero que Crawford gane, pero no parece que vaya a suceder, me gustaría que eso sucediera pero (Canelo) es un golpeador duro, es un peleador inteligente, puede moverse”, reveló Tyson que quiere que gane Crawford pero no lo ve venciendo a Canelo.

Aunque luego agregó: “Solo tengo curiosidad, quiero verlo, quiero estar allí y verlo. Mira, ya ha habido sorpresas como esa antes. Henry Armstrong en las 124 libras venció al campeón de las 146 libras, así que ya sabes, nunca se sabe”.

Y por último cerró que cualquiera de los dos puede quedarse con el combate que más esperan los fanáticos del boxeo: “Cualquier cosa puede pasar cuando dos hombres están en el ring o en una cancha de baloncesto, cualquier cosa puede pasar”.