Tashiro Fierro quedó en el punto de mira luego de una actitud reprochable que lo llevó a la descalificación de manera directa por agredir a su rival con una patada en medio del combate. Confirmada la sanción para el mexicano, los que se expresaron al respecto fueron Mauricio Sulaimán y Pitbull Cruz, quienes conocen muy bien a este boxeador.

Publicidad

Publicidad

ver también Se confirmó la sanción a Tashiro Fierro luego de ser descalificado por una patada ilegal

En ese sentido, lo que expresó Cruz es que se siente sumamente decepcionado por el presente que atraviesa Fierro, ya que esperaba que fuera un rival que estuviera a la altura de las circunstancias en relación a la fama que había adquirido recientemente. En ese contexto, Pitbull manifestó su apoyo hacia Tashiro y le deseó una pronta vuelta a los cuadriláteros.

Pitbull Cruz asombrado por el presente de Tashiro Fierro

“Con Fierro cuando se cumplió la pelea teníamos todo el respeto y lo seguimos teniendo, porque cuando peleé con él que estaba bien, no digo que esté mal o que conozca algo, pero desafortunadamente no sé qué esté pasando con él. Creo que el comportamiento es reprobable ahorita“, expresó Cruz en los Martes de Café.

Por otro lado, añadió: “Y como ya lo había dicho, el antiprofesionalismo que mostró para la segunda pelea conmigo, no dar el peso, ahora sí que deja mucho que ver y no sólo hace daño para él, sino para la gente que quería ver una guerra contra mí. Pero desafortunadamente no se pudo dar y nosotros seguimos nuestro camino”.

Publicidad

Publicidad

El mundo del boxeo conoció a Tashiro Fierro en la pelea con Pitbull Cruz. (GETTY IMAGES)

Sulaimán respalda a Ángel

Por otro lado, lo que reveló Sulaimán es que Fierro será acompañado en este duro momento por especialistas de la salud mental. Lo que entiende el presidente del Consejo Mundial de Boxeo es que el luchador necesita asistencia para poder salir de este mal momento en el que se encuentra, por lo que afirmó que todo su apoyo está con él y que no le darán la espalda pese a la grave equivocación que cometió.

ver también Canelo Álvarez fue destruido por un entrenador que lo acusó de desgastado y envejecido

“Yo hablé el domingo con él, lo llamé a su casa y le ofrecí apoyarlo. Vamos a iniciar un proceso para atenderlo en su tema emocional, salud mental, vamos a acompañarlo. Todo lo boxístico es muy fácil: suspenderlo un año, tener una suspensión, una sanción, eso cualquiera lo puede hacer. pero vamos a atenderlo, él no debe de subir al ring hasta que no sea dado de alta del proceso que vamos a iniciar“, comentó Sulaimán.

Publicidad