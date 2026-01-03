Es tendencia:
Las alineaciones del Atlas vs. Chivas por la semifinal de la Copa Pacífica Centenario 2026

Este sería el cuadro que mandará cada uno de los técnicos para la semifinal de la Copa Pacífica.

Por Marilyn Rebollo

Ya la próxima semana regresa la Liga MX para disputar el Clausura 2026, de esta manera, el equipo de Gabriel Milito está enfrentando su pretemporada en la Copa Pacífica Centenario, es por ello que hoy sábado 3 de enero se mide ante Atlas en la Semifinal de la competencia y el día de mañana 4 de enero en caso de clasificar disputaría el campeonato de la misma.

Es por esta razón que el técnico podría dividir el equipo para que no haya tanta carga para algunos de los jugadores. Así, tendría una platilla para disputar este duelo ante los rojinegros y una muy distinta el día de mañana si clasificara. Así, para este enfrentamiento utilizaría en su mayoría a sus jugadores que regularmente son suplentes.

Por su parte, la escuadra de Diego Cocca, sabe que este es un Clásico importante, aunque sólo sea amistoso, por lo que representan ambos equipos, por lo que también optaría por darle oportunidad a algunos elementos que no ha considerado del todo y mezclarlos con sus titulares, pues sabe que Chivas tiene calidad también en banca.

La alineación de Atlas

  • Rangel
  • Ledezma
  • Aguirre
  • Romo
  • Castillo
  • B. González
  • Govea
  • B. Gutiérrez
  • Álvarez
  • Alvarado
  • Ángel Sepúlveda
La alineación de Chivas

  • Raúl Rangel
  • Richard Ledezma
  • Erick Aguirre
  • Luis Romo
  • José Castillo
  • Bryan González
  • Omar Govea
  • Brian Gutiérrez
  • Efraín Álvarez
  • Roberto Alvarado
  • Ángel Sepúlveda
En síntesis

  • Chivas enfrenta al Atlas este sábado 3 de enero en la Semifinal de la Copa Pacífica.
  • El técnico Gabriel Milito utilizará mayoritariamente a jugadores suplentes para el Clásico Tapatío amistoso.
  • La escuadra de Diego Cocca mezclará titulares y elementos poco habituales para el duelo de hoy.
