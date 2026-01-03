Ya la próxima semana regresa la Liga MX para disputar el Clausura 2026, de esta manera, el equipo de Gabriel Milito está enfrentando su pretemporada en la Copa Pacífica Centenario, es por ello que hoy sábado 3 de enero se mide ante Atlas en la Semifinal de la competencia y el día de mañana 4 de enero en caso de clasificar disputaría el campeonato de la misma.

Es por esta razón que el técnico podría dividir el equipo para que no haya tanta carga para algunos de los jugadores. Así, tendría una platilla para disputar este duelo ante los rojinegros y una muy distinta el día de mañana si clasificara. Así, para este enfrentamiento utilizaría en su mayoría a sus jugadores que regularmente son suplentes.

Por su parte, la escuadra de Diego Cocca, sabe que este es un Clásico importante, aunque sólo sea amistoso, por lo que representan ambos equipos, por lo que también optaría por darle oportunidad a algunos elementos que no ha considerado del todo y mezclarlos con sus titulares, pues sabe que Chivas tiene calidad también en banca.

La alineación de Atlas

Rangel

Ledezma

Aguirre

Romo

Castillo

B. González

Govea

B. Gutiérrez

Álvarez

Alvarado

Ángel Sepúlveda

La alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Erick Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Ángel Sepúlveda

