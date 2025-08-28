“Quiero una pelea con Manny Pacquiao, lo noquearía”

El regreso de Manny Pacquiao al boxeo despertó grandes ilusiones por ver a la leyenda de manera más frecuente sobre el cuadrilátero. Luego de su presentación a mediados de julio ante Mario Barrios en Las Vegas, los aficionados quieren volver a ver al filipino en acción. En ese sentido, Pacman recibió la propuesta de un nuevo candidato para compartir el cuadrilátero en lo que sería una espectacular contienda.

Ryan García quiere enfrentar a Manny Pacquiao

Ryan García no dudó a la hora de postularse como un firme candidato a enfrentar a Pacquiao. El estadounidense afirmó que él representaría un riesgo superior al que mostró Mario Barrios ante la leyenda. Además, afirmó que cuenta con las herramientas suficientes para noquear a Pacman en caso de que le den la posibilidad de demostrarlo.

“Llevo tiempo interesado en pelear con el legendario Manny Pacquiao. Es algo con lo que uno sueña. Hubo conversaciones para que peleáramos, pero luego se frustró. Hay antecedentes. Siempre estoy listo para el reto. Mentiría si dijera que no me interesa. Si Manny quiere pelear, hagámoslo. Soy un peleador muy diferente a Barrios y los estilos hacen las peleas“, le expresó Pacquiao a The Ring.

Ryan García quiere enfrentar a Manny Pacquiao. (GETTY IMAGES)

Y además añadió: “Barrios no es un nombre famoso, pero Manny creía que podía vencerlo y por eso aceptó la pelea. El estilo de Manny encaja a la perfección con el mío. Soy un excelente contragolpeador. Pacquiao lo sabe y por eso la mayoría de las veces no me menciona como alguien con quien querría pelear. Se lanza mucho y sabe que tengo un gancho de izquierda rápido”.

“Ha tenido éxito con su estilo, pero hay posibilidades de errores y de que yo conecte cuando él entre. Sé que le causaría muchos problemas a Pacquiao. Lo dominaría. Aprovecharía los errores de Manny mejor que otros. Lo noquearía como Juan Manuel Márquez, con todo el respeto a la leyenda Manny“, manifestó.

“Si Manny Pacquiao quiere pelear conmigo y ganar mucho dinero en una gran pelea, hagámoslo. Si no, me parece bien. Puedo pelear con Rolly en una revancha; cualquiera de las dos opciones me parece bien”, cerró García.

García no descarta ninguna posibilidad para lo que sigue en su carrera. Con varias posibilidades sobre la mesa, Ryan entiende que una pelea con Pacquiao podría ser capaz de paralizar al mundo del boxeo y generar mucho dinero. De todas maneras, está listo para una revancha con Rolly Romero, con quien perdió de manera más que justa el pasado 2 de mayo en Nueva York.