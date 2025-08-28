Es tendencia:
Boxeo

Robert García, reconocido entrenador de boxeo, reveló si habrá nocaut en la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El coach no dudó al expresarse sobre lo que espera ver sobre el cuadrilátero el próximo 13 de septiembre.

Por Lucas Lescano

Robert García analizó el duelo de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.
© GETTY IMAGESRobert García analizó el duelo de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

Una de las grandes incógnitas que existen sobre la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre. Independientemente de que cada uno tenga su favorito y su elegido para quedarse con el duelo del año, la realidad es que muchos se preguntan si alguno de los dos será capaz de noquear a su rival, algo que el reconocido entrenador mexicano, Robert García, tiene muy claro.

"Quiero una pelea con Manny Pacquiao, lo noquearía"

“Quiero una pelea con Manny Pacquiao, lo noquearía”

El contundente análisis de Robert García sobre Canelo vs. Crawford

Lo que expresó quien supo trabajar durante muchos años a Gennady Golovkin, conocedor de sobra de Canelo por la trilogía que tuvo el tapatío con el ruso, es que no imagina, bajo ningún punto de vista, a Crawford noqueando a Álvarez. Lo que entiende García es que el hecho de obtener la victoria será una misión muy complicada para el estadounidense y que debe ganar de manera contundente, sin dejar ningún tipo de dudas.

Para mí, ni siquiera consideraría que Canelo fuera noqueado por Terence. Puede pasar, pero ambos tienen que estar en la misma división de peso. Primero tendrá que vencer a Canelo, y que no le roben a Canelo. No puede ser un regalo. Tendrá que vencerlo para que no haya duda al final. Si la hay, creo que todos saldremos engañados y él también”, afirmó García en entrevista con Fighthype.

Terence Crawford parece haberse cansado de esperar a Canelo Álvarez.

Robert García no ve como ganador a Terence Crawford ante Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Y también manifestó: “De ninguna manera se debería contemplar eso (el KO a favor de Crawford). Gennady Golovkin, quien probablemente es uno de los pegadores más duros de su época, no pudo lastimarlo. Bivol, quien es un pegador bastante bueno en un peso más pesado, no pudo lastimarlo. ¿Acaso Gamboa no lastimó a Terence? Estamos hablando de un tipo que es Canelo que ha sido golpeado por los mejores y los más grandes y nunca ha sido sacudido a ese nivel”.

Mientras Canelo Álvarez ganó 63 peleas y perdió 2, este es el récord de Terence Crawford

Mientras Canelo Álvarez ganó 63 peleas y perdió 2, este es el récord de Terence Crawford

García está muy convencido de que la diferencia de peso será fundamental para que la victoria termine quedando en manos de Canelo. Aunque no desmerece a Crawford ni sus habilidades, Robert explicó que Terence no cuenta con lo necesario para dar la sorpresa en los supermedianos, división en la que peleará por primera vez en su carrera ante, tal vez, el mejor de todos los tiempos en las 168 libras.

lucas lescano
Lucas Lescano
