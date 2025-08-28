Una de las grandes incógnitas que existen sobre la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre. Independientemente de que cada uno tenga su favorito y su elegido para quedarse con el duelo del año, la realidad es que muchos se preguntan si alguno de los dos será capaz de noquear a su rival, algo que el reconocido entrenador mexicano, Robert García, tiene muy claro.

Publicidad

Publicidad

ver también “Quiero una pelea con Manny Pacquiao, lo noquearía”

El contundente análisis de Robert García sobre Canelo vs. Crawford

Lo que expresó quien supo trabajar durante muchos años a Gennady Golovkin, conocedor de sobra de Canelo por la trilogía que tuvo el tapatío con el ruso, es que no imagina, bajo ningún punto de vista, a Crawford noqueando a Álvarez. Lo que entiende García es que el hecho de obtener la victoria será una misión muy complicada para el estadounidense y que debe ganar de manera contundente, sin dejar ningún tipo de dudas.

“Para mí, ni siquiera consideraría que Canelo fuera noqueado por Terence. Puede pasar, pero ambos tienen que estar en la misma división de peso. Primero tendrá que vencer a Canelo, y que no le roben a Canelo. No puede ser un regalo. Tendrá que vencerlo para que no haya duda al final. Si la hay, creo que todos saldremos engañados y él también”, afirmó García en entrevista con Fighthype.

Robert García no ve como ganador a Terence Crawford ante Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Y también manifestó: “De ninguna manera se debería contemplar eso (el KO a favor de Crawford). Gennady Golovkin, quien probablemente es uno de los pegadores más duros de su época, no pudo lastimarlo. Bivol, quien es un pegador bastante bueno en un peso más pesado, no pudo lastimarlo. ¿Acaso Gamboa no lastimó a Terence? Estamos hablando de un tipo que es Canelo que ha sido golpeado por los mejores y los más grandes y nunca ha sido sacudido a ese nivel”.

ver también Mientras Canelo Álvarez ganó 63 peleas y perdió 2, este es el récord de Terence Crawford

García está muy convencido de que la diferencia de peso será fundamental para que la victoria termine quedando en manos de Canelo. Aunque no desmerece a Crawford ni sus habilidades, Robert explicó que Terence no cuenta con lo necesario para dar la sorpresa en los supermedianos, división en la que peleará por primera vez en su carrera ante, tal vez, el mejor de todos los tiempos en las 168 libras.