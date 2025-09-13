Boxeo
Sigue la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
El mexicano expondrá su corona de los supermedianos ante una de las estrellas más grandes de los últimos tiempos. Revisa todos los detalles.
La cartelera inició fuerte
Así fue la victoria del mexicano Marco Verde sobre Sona Akale por nocaut técnico.
¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Netflix desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Cartelera completa de la velada en Las Vegas, Estados Unidos.
- Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo | Peso ligero
- Mohammed Alakel vs. Travis Crawford | Peso superpluma
- Marco Verde vs. Sona Akale | Peso mediano
- Steven Nelson vs. Raiko Santana | Peso supermediano
- Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez | Peso superpluma
- Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin | Peso pesado
- Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams | Peso superwélter
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas | Peso superwélter
- Christian Mbili vs. Lester Martínez | Peso supermediano
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford | Peso supermediano
Bienvenidos a la velada de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá un duelo estelar entre dos estrellas mundiales. Aquí no te perderás de nada.
