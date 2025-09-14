No quedan dudas de que Canelo Álvarez fue superado ante Terence Crawford. El mexicano se vio sorprendido por la actitud y postura del estadounidense, que decidió imponer el ritmo del combate desde el inicio. En ese sentido, se volvió viral un video que deja a las claras la reacción del mexicano ante la contundencia del nuevo campeón de las 168 libras.

En una de las repeticiones del combate, se puede observar como Crawford conecta un cross de izquierda que Canelo llegó a esquivar, pero no del todo, lo que generó una sorpresiva respuesta del tapatío. Claro, en cámara lenta se volvió curioso el rostro que puso Álvarez, como si estuviese impactado por el golpe del estadounidense.

En velocidad normal, se trata de una reacción habitual, ya que la intención del mexicano fue devolver la mirada al frente, para no perder de vista un posible nuevo ataque de Bud. El golpe no generó un daño mayor, ya que los reflejos del tapatío estuvieron más que presentes en esa situación.

De todas maneras, para los aficionados se trató de una reacción graciosa de Canelo, por la cara que puso en una situación que amerita concentración al 100%. El mexicano fue desbordado en más de una ocasión por la velocidad e intensidad de Terence, quien no temió en ningún momento un posible golpe de KO por parte de Saúl, sino más bien todo lo contrario, ya que también se mostró predispuesto en los intercambios.

Álvarez fue claro a la hora de expresar que no pudo descifrar el estilo de Crawford. Con el correr de los asaltos, la frustración del tapatío iba siendo cada vez más evidente y esto le generó el exponerse en defensa, dándole espacio a ataques de Terence que aterrizaban de lleno y con total contundencia sobre el rostro del nacido en Jalisco.

